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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T05:01
https://ria.ru/20200521/1571761357.html
В Приморье выявили еще 49 заболевших COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199844_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f14225b6d020ac1a4ff0ee09cac7b18d.jpg
РИА Новости

В Приморье выявили еще 49 заболевших COVID-19

05:01 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские работники. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая - РИА Новости. Еще 49 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в Приморье за сутки, общее число заболевших выросло до 1495 человек, сообщает правительство региона.
"За минувшие сутки в крае заболевание подтвердилось еще у 49 человек. С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае – 1495 человек. Пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный оперативный штаб.
За сутки также выздоровели 27 человек, отмечают власти.
В краевом минздраве напоминают о важности оперативного вызова врача при недомогании и проявлении симптомов, схожих с гриппом или ОРВИ. "Ни в коем случае не занимайтесь самолечением", – цитируется в сообщении информация минздрава региона.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1495. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 514 человек, 14 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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