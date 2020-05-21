В Приморье выявили еще 49 заболевших COVID-19

"За минувшие сутки в крае заболевание подтвердилось еще у 49 человек. С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае – 1495 человек. Пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный оперативный штаб.