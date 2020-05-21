В Приморье выявили еще 49 заболевших COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая - РИА Новости. Еще 49 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в Приморье за сутки, общее число заболевших выросло до 1495 человек, сообщает правительство региона.
"За минувшие сутки в крае заболевание подтвердилось еще у 49 человек. С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае – 1495 человек. Пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный оперативный штаб.
За сутки также выздоровели 27 человек, отмечают власти.
В краевом минздраве напоминают о важности оперативного вызова врача при недомогании и проявлении симптомов, схожих с гриппом или ОРВИ. "Ни в коем случае не занимайтесь самолечением", – цитируется в сообщении информация минздрава региона.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1495. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 514 человек, 14 пациентов умерли.
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