В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 2 248 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 12 085 (+318 за день), скончались 424 человека, ещё 726 летальных случаев исследуются как подозрительные. Всего с начала эпидемии выявлено 56 594 случая заражения.