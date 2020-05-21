В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек

МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике достигло 6090, общее число выявленных заражений - 56 594, сообщил минздрав страны.
"К настоящему моменту лабораторно подтверждены 6090 летальных случаев COVID-19", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 2 248 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 12 085 (+318 за день), скончались 424 человека, ещё 726 летальных случаев исследуются как подозрительные. Всего с начала эпидемии выявлено 56 594 случая заражения.
По словам замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопеса-Гателя, наиболее показательным с точки зрения эпидемиологии является текущее число подозрительных случаев, которое достигло 31 866 и говорит о продолжающейся пиковой активности эпидемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
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