Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T04:56
https://ria.ru/20200521/1571761317.html
В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1036x0_80_0_0_b8e472568243fc833fcbf8f2bd068db0.jpg
РИА Новости

В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек

04:56 21.05.2020
191
© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике достигло 6090, общее число выявленных заражений - 56 594, сообщил минздрав страны.
"К настоящему моменту лабораторно подтверждены 6090 летальных случаев COVID-19", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
04:48Распространение нового коронавируса
В Китае за сутки выявили 33 случая заражения COVID-19
Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 2 248 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 12 085 (+318 за день), скончались 424 человека, ещё 726 летальных случаев исследуются как подозрительные. Всего с начала эпидемии выявлено 56 594 случая заражения.
По словам замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопеса-Гателя, наиболее показательным с точки зрения эпидемиологии является текущее число подозрительных случаев, которое достигло 31 866 и говорит о продолжающейся пиковой активности эпидемии.
Вид на залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро
02:25Распространение нового коронавируса
В Бразилии выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
Рекомендуем
Вид на залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро
В Бразилии выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19
Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Новый президент Карабаха Арутюнян вступил в должность
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 33 случая заражения COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Испанский ученый раскритиковал идею коллективного иммунитета к COVID-19
Дезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции
Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
В Швейцарии за сутки выявили 36 новых случаев COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине за сутки выявили 476 новых случаев коронавируса
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В Йошкар-Оле откроют отделение реабилитации для переболевших COVID-19
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 48
Мексика
Ежедневное число умерших от COVID-19 в Мексике продолжает расти
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Под Самарой загорелся склад с пластмассой на площади 600 "квадратов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
19:35РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
Лента новостейМолния