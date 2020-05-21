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Туризм
2020-05-21T04:56
https://ria.ru/20200521/1571761284.html
"Аэрофлот" разрешил дважды переоформить авиабилеты без штрафа
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РИА Новости

"Аэрофлот" разрешил дважды переоформить авиабилеты без штрафа

04:56 21.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" расширил возможность переоформления билетов, приобретенных клиентами до 1 мая. Пассажирам разрешается дважды поменять даты и направление без штрафа, говорится в пресс-релизе на официальном сайте перевозчика.
Отмечается, что для проведения процедуры не требуется приезжать в офис продаж, достаточно обратиться до 31 декабря этого года в контакт-центр компании или в агентство, где пассажир купил билет.
При этом на первое переоформление билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания клиентам не потребуется доплачивать разницу в тарифах, если она произойдет, а срок действия билета продлят до 30 апреля следующего года.
При оформлении билета на другие даты, маршрут или класс обслуживания может возникнуть необходимость доплатить разницу в стоимости, поскольку стоимость первоначального билета расценят как оплату нового, стоимость которого может оказаться выше.
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Также при отмене рейса пассажирам предлагают однократную 15-процентную скидку от действующего тарифа на новый перелет. Это преимущество, однако, не распространяется на премиальные билеты. Клиенты с билетами по тарифу МАКСИМУМ при переоформлении получат однократную 25-процентную скидку от действующего тарифа на новый перелет. Эти скидки не суммируются.
Кроме того, в компании предлагают сертификат для оплаты ее услуг, если стоимость вновь оформленного билета окажется меньше суммы компенсации. Срок действия сертификата — три года.
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