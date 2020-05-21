"Аэрофлот" разрешил дважды переоформить авиабилеты без штрафа

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. " Аэрофлот " расширил возможность переоформления билетов , приобретенных клиентами до 1 мая. Пассажирам разрешается дважды поменять даты и направление без штрафа, говорится в пресс-релизе на официальном сайте перевозчика.

Отмечается, что для проведения процедуры не требуется приезжать в офис продаж, достаточно обратиться до 31 декабря этого года в контакт-центр компании или в агентство, где пассажир купил билет.

При этом на первое переоформление билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания клиентам не потребуется доплачивать разницу в тарифах, если она произойдет, а срок действия билета продлят до 30 апреля следующего года.

При оформлении билета на другие даты, маршрут или класс обслуживания может возникнуть необходимость доплатить разницу в стоимости, поскольку стоимость первоначального билета расценят как оплату нового, стоимость которого может оказаться выше.

Также при отмене рейса пассажирам предлагают однократную 15-процентную скидку от действующего тарифа на новый перелет. Это преимущество, однако, не распространяется на премиальные билеты. Клиенты с билетами по тарифу МАКСИМУМ при переоформлении получат однократную 25-процентную скидку от действующего тарифа на новый перелет. Эти скидки не суммируются.