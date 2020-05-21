У двух работников медцентра ДВФУ выявили коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у двух сотрудников Медцентра ДВФУ во Коронавирус выявлен у двух сотрудников Медцентра ДВФУ во Владивостоке , учреждение работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ.

"При проведении планового превентивного обследования всех сотрудников Медицинского центра ДВФУ на COVID-19 выявлено два положительных случая у немедицинских работников в легкой и бессимптомной форме. При проведении КТ грудной клетки у обоих - данных на пневмонию нет", - сказал собеседник.

По его словам, один заболевший госпитализирован в инфекционную больницу, второй находится на амбулаторном лечении дома под контролем участкового врача. Все контактные сотрудники изолированы, чувствуют себя удовлетворительно, их анализы - отрицательные.

"При проведении служебного эпидемиологического расследования оба случая признаны внебольничными, занесенными извне. Работа Медцентра продолжается в штатном режиме. У всех находящихся на госпитализации пациентов анализы на COVID-19 отрицательные", - добавил собеседник.

Медцентр ДВФУ – это пилотный проект правительства РФ: медучреждение подчиняется министерству образования, а не министерству здравоохранения, и входит в состав Дальневосточного федерального университета . Центр оказывает в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Общая площадь медицинского блока ДВФУ, куда входит Медцентр, Школа биомедицины и реабилитационный центр, составляет более 76 тысяч "квадратов".

В Приморье зафиксировано 1495 случаев коронавируса, выздоровевших – 514 человек, умерли 14. Сообщалось о вспышке коронавируса во Владивостокской городской клинической больнице №2 ("тысячекоечной"): COVID-19 подтвердился у 42 человек, из них 17 – сотрудники больницы. Девять отделений медучреждения закрыли на карантин.