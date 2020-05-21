Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T04:50
https://ria.ru/20200521/1571761204.html
У двух работников медцентра ДВФУ выявили коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/151299/24/1512992473_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_66f1e946e31987146675788f54dccb62.jpg
РИА Новости

У двух работников медцентра ДВФУ выявили коронавирус

04:50 21.05.2020
91
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у двух сотрудников Медцентра ДВФУ во Владивостоке, учреждение работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ.
"При проведении планового превентивного обследования всех сотрудников Медицинского центра ДВФУ на COVID-19 выявлено два положительных случая у немедицинских работников в легкой и бессимптомной форме. При проведении КТ грудной клетки у обоих - данных на пневмонию нет", - сказал собеседник.
По его словам, один заболевший госпитализирован в инфекционную больницу, второй находится на амбулаторном лечении дома под контролем участкового врача. Все контактные сотрудники изолированы, чувствуют себя удовлетворительно, их анализы - отрицательные.
"При проведении служебного эпидемиологического расследования оба случая признаны внебольничными, занесенными извне. Работа Медцентра продолжается в штатном режиме. У всех находящихся на госпитализации пациентов анализы на COVID-19 отрицательные", - добавил собеседник.
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
21 апреля, 14:38Распространение нового коронавируса
Во Владимире у трех врачей выявили COVID-19 после контакта с больным
Медцентр ДВФУ – это пилотный проект правительства РФ: медучреждение подчиняется министерству образования, а не министерству здравоохранения, и входит в состав Дальневосточного федерального университета. Центр оказывает в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Общая площадь медицинского блока ДВФУ, куда входит Медцентр, Школа биомедицины и реабилитационный центр, составляет более 76 тысяч "квадратов".
В Приморье зафиксировано 1495 случаев коронавируса, выздоровевших – 514 человек, умерли 14. Сообщалось о вспышке коронавируса во Владивостокской городской клинической больнице №2 ("тысячекоечной"): COVID-19 подтвердился у 42 человек, из них 17 – сотрудники больницы. Девять отделений медучреждения закрыли на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тест на коронавирус
Вчера, 16:05Распространение нового коронавируса
В Курганской области несколько медработников заразились коронавирусом
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дальневосточный федеральный университетВладивостокОбщество
Рекомендуем
Логотип YouTube
В Мосгорсуд подали иск с требованием заблокировать YouTube в России
Медицинские работники
В Приморье выявили еще 49 заболевших COVID-19
Медицинские работники в больнице в Мадриде
Испанский ученый раскритиковал идею коллективного иммунитета к COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева указала на серьезную угрозу для россиян из-за COVID-19
Мурманск
Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России
Петербургский школьник во время онлайн-занятия
Путин отметил увеличение нагрузки на педагогов из-за пандемии
Логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
Врачи
В Абхазии у курсанта российского вуза выявили коронавирус
Тестирование на коронавирус
Ямал признали лидером по охвату населения тестированием на коронавирус
Сотрудник коммунальной службы
В СФ предлагают штрафовать за плохую уборку подъездов и дворов
Рассмотрение жалобы на приговор Н.Захаркину в Верховном суде РФ
ВС рассказал о судьбе судей, допускающих вольности с текстом приговора
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о подготовке военно-морского парада ко Дню ВМФ
Машина скорой помощи. Мексика
В Мексике число жертв COVID-19 превысило шесть тысяч человек
Покупатель выбирает утюг в магазине бытовой техники и электроники
Россиянам объяснили, как продлить гарантию на товары при самоизоляции
Мужчина за компьютером
Исследование показало изменение длительности рабочего дня на "удаленке"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
19:35РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
Лента новостейМолния