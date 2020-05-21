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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T04:48
https://ria.ru/20200521/1571761168.html
В Китае за сутки выявили 33 случая заражения COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_7c9dbbea69c20146ff34d8ddc4b4ec52.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 33 случая заражения COVID-19

04:48 21.05.2020
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом и 31 бессимптомный носитель выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели пять пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из двух новых случаев один - локальный в Шанхае и один - ввозной в провинции Гуандун.
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Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 249 человек выздоровели, 84 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1709, из них выздоровели 1666.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлен 31 такой случай, из них три - ввозные. За сутки из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 375 бессимптомных носителей.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1026 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 402 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
012300
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйГуандунКитайУханьВ мире
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