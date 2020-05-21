В Китае за сутки выявили 33 случая заражения COVID-19

ПЕКИН, 21 мая - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом и 31 бессимптомный носитель выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели пять пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 249 человек выздоровели, 84 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1709, из них выздоровели 1666.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлен 31 такой случай, из них три - ввозные. За сутки из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 375 бессимптомных носителей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.