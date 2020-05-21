В Китае за сутки выявили 33 случая заражения COVID-19

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 249 человек выздоровели, 84 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1709, из них выздоровели 1666.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлен 31 такой случай, из них три - ввозные. За сутки из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 375 бессимптомных носителей.