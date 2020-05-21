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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:36
https://ria.ru/20200521/1571761090.html
Депздрав Москвы опроверг закрытие онкологических стационаров
https://cdn22.img.ria.ru/images/152407/32/1524073259_0:219:3072:1947_1036x0_80_0_0_17f17b0e5dde3924f6240b7a8fb442cc.jpg
РИА Новости

Депздрав Москвы опроверг закрытие онкологических стационаров

04:38 21.05.2020 (обновлено: 12:36 21.05.2020)
107990
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация по удалению злокачественной опухоли
Операция по удалению злокачественной опухоли
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Операция по удалению злокачественной опухоли. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что из-за пандемии COVID-19 онкологические больные в столице не получают необходимую медицинскую помощь. Ранее заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский в беседе с газетой "Известия" заявил, что медики ожидают осенью взрывного роста числа заболеваний раком в запущенных стадиях.
По словам врача, нагрузка на онкологические стационары увеличилась, поскольку некоторые из них перепрофилировали под лечение коронавирусной инфекции. Позднее департамент здравоохранения Москвы заявил, что ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,8 миллиона инфицированных, 319 тысяч из них умерли. В России число случаев заражения превысило 317 тысяч, 3099 человек скончались, более 92 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИлья ЧерниковскийКоронавирус COVID-19ракЗдоровьеВОЗМедицинаОбщество
Популярные комментарии
Рак это в миллион раз страшнее этой букашки в короне, это серьезная проблема, которую надо победить на корню, но никто в этом не заинтересован. Берегите себя.
21 мая, 06:43
Александр Сергеевич
150025110
Это абсолютно верно. Три месяца карантина дадут еще последствия. Сейчас тоже попасть к врачу непросто, принимают меньшее количество пациентов, записаться очень непросто, да и запись обычно на 20-30 дней вперед, для кого-то этот период критичен. Чтобы выявлять рак на ранней стадии, должны быть два условия - возможность попасть к врачу в ближайшее время и ускоренный процесс сдачи всех анализов, сейчас, к сожалению, чтобы сдать все, приходится бегать по нескольким поликлиникам, брать талоны так же на месяц-два вперед, в итоге только анализы сдаешь один-два месяца.
21 мая, 05:36
id10001
12702533
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