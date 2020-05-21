Депздрав Москвы опроверг закрытие онкологических стационаров

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что из-за пандемии COVID-19 онкологические больные в столице не получают необходимую медицинскую помощь. Ранее заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский в беседе с газетой "Известия" заявил, что медики ожидают осенью взрывного роста числа заболеваний раком в запущенных стадиях.
По словам врача, нагрузка на онкологические стационары увеличилась, поскольку некоторые из них перепрофилировали под лечение коронавирусной инфекции. Позднее департамент здравоохранения Москвы заявил, что ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,8 миллиона инфицированных, 319 тысяч из них умерли. В России число случаев заражения превысило 317 тысяч, 3099 человек скончались, более 92 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.