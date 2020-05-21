В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,8

Подземные толчки зафиксированы в 23:43 среды по времени UTC (2:43 четверга мск). Эпицентр располагался в 224 километрах к юго-западу от греческого города Метони и 305 километрах к северо-западу от ливийского города Аль-Байда. Очаг залегал на глубине десяти километров.