В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Средиземного моря, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 23:43 среды по времени UTC (2:43 четверга мск). Эпицентр располагался в 224 километрах к юго-западу от греческого города Метони и 305 километрах к северо-западу от ливийского города Аль-Байда. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.