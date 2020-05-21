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2020-05-21T09:15
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В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,8
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РИА Новости

В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,8

04:35 21.05.2020 (обновлено: 09:15 21.05.2020)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Средиземного моря, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 23:43 среды по времени UTC (2:43 четверга мск). Эпицентр располагался в 224 километрах к юго-западу от греческого города Метони и 305 километрах к северо-западу от ливийского города Аль-Байда. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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