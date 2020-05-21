В Ираке рассказали о задержанном возможном преемнике аль-Багдади

СМИ называли Абдаллу Кардаша "новым главарем" ИГ,* по данным газеты Guardian, им оказался один из основателей банды Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби. По информации газеты, полученной от представителей двух разведывательных организаций, уроженец Ирака Амир аль-Сальби был назначен главарем ИГ* в октябре 2019 года спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади. Издание пишет, что он также известен под псевдонимами Хаджи Абдалла и Абдалла Кардаш.