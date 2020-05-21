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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-21T04:32
https://ria.ru/20200521/1571761016.html
В Ираке рассказали о задержанном возможном преемнике аль-Багдади
https://cdn21.img.ria.ru/images/147972/29/1479722964_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_d96d40b001407cb9aa269bef081dd192.jpg
РИА Новости

В Ираке рассказали о задержанном возможном преемнике аль-Багдади

04:32 21.05.2020
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© AFP 2020 / Yasin AkgulМестные жители в районе боевых действий под Мосулом, Ирак
Местные жители в районе боевых действий под Мосулом, Ирак
© AFP 2020 / Yasin Akgul
Местные жители в районе боевых действий под Мосулом, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Задержанный в среду Абдалла Кардаш, один из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, отвечал за производство иприта (горчичного газа), который использовался для нападения на иракских военнослужащих, сообщает пресс-служба иракских органов безопасности.
Ранее иракская национальная разведка сообщила о задержании Кардаша.
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Согласно заявлению, в конце 2011 года состоялось знакомство Кардаша с аль-Багдади. Сообщается, что в дальнейшем Кардаш находился в Сирии, где, в частности, занимался "фабриками по производству оружия и боеприпасов", а также занимал ряд высокопоставленных постов в ИГ.*
Пресс-служба иракских органов безопасности сообщила, что Кардаш также был ответственным за производство иприта в Ираке, который использовался для нападений на иракские войска, и играл важную роль в переговорах между ИГ* и другими террористическими формированиями.
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СМИ называли Абдаллу Кардаша "новым главарем" ИГ,* по данным газеты Guardian, им оказался один из основателей банды Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби. По информации газеты, полученной от представителей двух разведывательных организаций, уроженец Ирака Амир аль-Сальби был назначен главарем ИГ* в октябре 2019 года спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади. Издание пишет, что он также известен под псевдонимами Хаджи Абдалла и Абдалла Кардаш.
О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Бойцы шиитского ополчения Хашд аш-Шааби (Силы народного ополчения) в освобожденной от боевиков ИГ деревне Башиир в иракской провинции Киркук.
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