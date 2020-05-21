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Новое оружие России
2020-05-21T04:23
https://ria.ru/20200521/1571760944.html
На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава
https://cdn24.img.ria.ru/images/149989/67/1499896746_0:0:2676:1505_1036x0_80_0_0_eba39a91087a40f842b9410ec03ea22a.jpg
РИА Новости

На Тихоокеанском флоте рассказали о пополнении боевого состава

04:23 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли Тихоокеанского флота РФ
Корабли Тихоокеанского флота РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Корабли Тихоокеанского флота РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Тихоокеанский флот ВМФ России встречает свой 289-й день рождения, моряки предвкушают пополнение боевого состава тремя кораблями с ракетными комплексами "Калибр", в недалеком будущем на вооружение кораблей ТОФ поступят и новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Накануне праздника командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц отмечал, что до конца 2020 года ТОФ получит 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе три корабля-носителя крылатых ракет "Калибр".

Новейшие "Калибры"

Одним из таких кораблей станет корвет проекта 20385 "Гремящий". Он будет первым на Тихоокеанском флоте кораблем, построенным по модернизированному проекту, отличающемуся от исходного как раз наличием универсальной пусковой установки, с которой и будут стрелять "Калибрами". Сейчас на Дальнем Востоке уже есть два корабля базового проекта 20380, но серия их не завершена. В 2020 году на ТОФ поступит третий такой корвет - "Алдар Цыденжапов", а в 2021 году ожидается передача флоту четвертого корабля, который получил имя "Резкий".
Еще одним носителем "Калибров", который получит флот в этом году, станет дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Её построили на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, а церемония поднятия флага Военно-морского флота прошла 25 ноября 2019 года. "Петропавловск-Камчатский" станет первой в серии подлодок проекта 636.3 ("Варшавянка"), которые построят для ТОФ.
Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракет.
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Корабли Тихоокеанского флота отработали пуски зенитных ракетКорабли Тихоокеанского флота провели учения у берегов Камчатки в соответствии с планом боевой подготовки. В рамках учений был отработан запуск 10 зенитных ракет по воздушным, береговым и морским целям.
Вторая такая субмарина - "Волхов" - сейчас проходит испытания. Кроме того, в конце 2019 года были заложены третья и четвертая подобные подлодки – "Магадан" и "Уфа", закладка пятой и шестой также ожидается в 2020 году. Ранее серию из шести таких кораблей получил Черноморский флот. На Тихоокеанском же флоте пока трудятся их предшественники – подлодки проекта 877 ("Палтус").
Кроме того, Авакянц анонсировал, что летом 2020 года для Тихоокеанского флота в Комсомольске-на-Амуре заложат малый ракетный корабль "Павловск" проекта 22800 ("Каракурт"). Три аналогичных корабля, "Удомля", "Ржев" и "Уссурийск", сейчас находятся на стадии строительства. Все они будут вооружены "Калибрами". Всего Тихоокеанский флот должен получить шесть таких МРК.

С прицелом на "Циркон"

Ремонт корабля "Маршал Шапошников" должен завершиться в 2020 году. Его построили еще в 80-е годы как большой противолодочный корабль проекта 1155. Как ранее отмечали на флоте, во время ремонта в Центре судоремонта "Дальзавод" переделали более 20% надстройки корабля. В ходе модернизации "Маршал Шапошников" получил комплекс ударного ракетного вооружения, его оснастили универсальной пусковой установкой, с которой также можно запускать "Калибры". Теперь корабль классифицируется как фрегат.
Корабли Черноморского флота ВМФ России
13 мая, 02:26Новое оружие России
Черноморский флот в 2020 году ждет поступления 16 новых кораблей и судов
Во второй половине года начнутся швартовые, а затем и ходовые испытания "Маршала Шапошникова". Тихоокеанский флот рассчитывает получить модернизированный корабль до конца 2020 года. Как ранее рассказывал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, в перспективе фрегат сможет применять и гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Такую же возможность получит и атомная подводная лодка "Иркутск", модернизируемая сегодня на мощностях Дальневосточного завода "Звезда" в Большом Камне. АПЛ проекта 949А ("Антей") будет доведена до уровня 949АМ и передана флоту в 2022 году.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (скоростей звука) и дальность полета более тысячи километров. Криворучко, в свою очередь, говорил о возможности в будущем поднять скорость полета и выше 10 Махов. Сама ракета будет принята на вооружение в ближайшие пару лет.
Малый ракетный корабль проекта 22800
18 мая, 00:32Новое оружие России
Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей "Каракурт"
Проходят модернизацию и другие подлодки проекта 949А. В прошлом году была отремонтирована и вернулась на флот субмарина "Омск", а в 2021 году должна быть сдана отремонтированная АПЛ "Томск".

Наука и не только

По плану в этом году в состав Тихоокеанского флота должны также войти пятый минный тральщик со стеклопластиковым корпусом проекта 12700 ("Александрит") "Яков Баляев", второй противодиверсионный катер "Раптор", морской буксир "Андрей Степанов" и два аварийно-спасательных катера проекта 23040.
Кроме того, в интересах флота проходят модернизацию три малых ракетных корабля проекта 1234.1. Ракетные комплексы "Малахит", стоящие на этих МРК, заменят на современные системы "Уран", а число пусковых установок увеличат с шести до 16. Корабли получат и новые станции обнаружения целей, а также артиллерийские установки АК-176МА. После модернизации их срок службы будет продлен на восемь лет.
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
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Укрепляем рубежи. На Камчатке появились противолодочные ударные группы
Изменения происходят не только в морских компонентах Тихоокеанского флота. Так, летчики морской авиации недавно получили отремонтированный дальний противолодочный самолет Ту-142М3 и ожидают поступления еще нескольких таких машин. Морская пехота получает новые бронетранспортеры БТР-82А. Кроме того, в 2020 году первые стрельбы провели танки Т-80БВ.
Активна и научная деятельность Тихоокеанского флота. Гидрографическое судно ТОФ "Маршал Геловани" приняло участие в экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды. Вместе с судном Балтийского флота "Адмирал Владимирский" оно впервые за 30 лет провело замеры в предполагаемой точке южного магнитного полюса для определения его точных координат, а также исследовало гидрологию моря в этом месте.
Тихоокеанский флот участвовал 8 мая в погружении автономного глубоководного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины. Аппарат стартовал с борта буксира ТОФ "Фотий Крылов". Он погрузился на 10 028 метров и установил вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Командующий флотом Сергей Авакянц позднее говорил, что на флоте "Витязь-Д" был бы чрезвычайно полезен, и командование будет ходатайствовать, чтобы аппарат остался нести службу на Дальнем Востоке.
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Новое оружие РоссииТ-80БВСергей АвакянцКалибрДальзаводДальний ВостокАлексей КриворучкоТу-142Тихоокеанский флот ВМФ РоссииАдмиралтейские верфиАнтарктидаСанкт-ПетербургОбщество
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