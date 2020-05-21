Под Самарой загорелся склад с пластмассой на площади 600 "квадратов"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Склад с пластмассовыми изделиями загорелся на площади 600 квадратных метров в Склад с пластмассовыми изделиями загорелся на площади 600 квадратных метров в Самарской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В поселке Винтай Самарской области происходит горение в одноэтажном здании складского типа с пластмассовыми изделиями на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства

По его словам, существует угроза распространения пожара на соседнее производственное здание.