Под Самарой загорелся склад с пластмассой на площади 600 "квадратов"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Склад с пластмассовыми изделиями загорелся на площади 600 квадратных метров в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Винтай Самарской области происходит горение в одноэтажном здании складского типа с пластмассовыми изделиями на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства
По его словам, существует угроза распространения пожара на соседнее производственное здание.
К тушению привлечены 89 человек и 18 единиц техники.