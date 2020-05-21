Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.
"Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред", — заявил врач.
Мясников подчеркнул, что маску можно надевать любой стороной.
"Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу. Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС", — заключил специалист.
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