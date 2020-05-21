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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:37
https://ria.ru/20200521/1571760866.html
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

04:20 21.05.2020 (обновлено: 10:37 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.

"Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред", — заявил врач.

Мясников подчеркнул, что маску можно надевать любой стороной.

"Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу. Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС", — заключил специалист.

В России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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7 мая, 17:16Распространение нового коронавируса
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Обсудить 55
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Хоть и не люблю этого товарища, но какой стороной вы маску не носите, и перчатки, если он распространяется воздушн-капельным путем это не поможет, либо вводите карантин, либо забудьте о этом вирусе, придумали какую-то самоизоляцию, самим не смешно?
21 мая, 06:03
HHose865855
114000243
А вот теперь ни дня без Мясникова! Пиарится с неистовой силой! Хотя вначале показался толковым... 
21 мая, 05:54
Юрий Баженов
81525143
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