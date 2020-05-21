В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников УПЦ

"В связи с непрекращающимися гонениями владыка Лука благословил священникам Запорожской епархии добавить на литургии специальное прошение с поименным списком настоятелей религиозных общин УПЦ, храмы которых захвачены или находятся под угрозой захвата", - сказал Овчаренко.

Полный список имен настоятелей гонимых общин УПЦ для молитвенного поминовения за богослужениями и в домах публикует также украинский портал "Православная жизнь", в нем - около 130 имен священнослужителей.