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Религия и мировоззрение
2020-05-21T09:52
https://ria.ru/20200521/1571760701.html
В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников УПЦ
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РИА Новости

В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников УПЦ

03:46 21.05.2020 (обновлено: 09:52 21.05.2020)
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© Фото : Запорожская епархия УПЦХрам святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Запорожье
Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Запорожье
© Фото : Запорожская епархия УПЦ
Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правящий архиерей Запорожской епархии Украинской православной церкви митрополит Лука распорядился ежедневно поминать во всех храмах за богослужениями имена священников УПЦ, храмы которых захвачены раскольниками, сообщил РИА Новости пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Овчаренко.
"В связи с непрекращающимися гонениями владыка Лука благословил священникам Запорожской епархии добавить на литургии специальное прошение с поименным списком настоятелей религиозных общин УПЦ, храмы которых захвачены или находятся под угрозой захвата", - сказал Овчаренко.
Полный список имен настоятелей гонимых общин УПЦ для молитвенного поминовения за богослужениями и в домах публикует также украинский портал "Православная жизнь", в нем - около 130 имен священнослужителей.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Одновременно на Украине усилились гонения на каноническую Церковь - Украинскую православную церковь.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьЗапорожьеУкраина
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