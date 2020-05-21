Суд приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево

Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ

Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ

© СК РФ Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, где погиб 41 человек, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 12.00, оно пройдет с участниками процесса, но без иной публики и журналистов из-за ограничений по профилактике коронавирусной инфекции.

Будет ли слушание отложено или суд приступит к рассмотрению дела по существу, в пресс-службе не уточнили.

На скамье подсудимых окажется один человек, командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.

По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".

По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы.