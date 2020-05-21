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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-05-21T03:43
https://ria.ru/20200521/1571760663.html
Суд приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570075492_11:0:1430:798_1036x0_80_0_0_ea70d019a2603299892771f045664a76.jpg
РИА Новости

Суд приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево

03:43 21.05.2020
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© СК РФКадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ
Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ
© СК РФ
Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году, опубликованного СК РФ
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, где погиб 41 человек, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 12.00, оно пройдет с участниками процесса, но без иной публики и журналистов из-за ограничений по профилактике коронавирусной инфекции.
Будет ли слушание отложено или суд приступит к рассмотрению дела по существу, в пресс-службе не уточнили.
На скамье подсудимых окажется один человек, командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.
Самолет Sukhoi Superjet 100
8 июля 2019, 08:15ЧП в Шереметьево
Мантуров: катастрофа SSJ100 в Шереметьево не повлияла на интерес к самолету
По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".
По статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
6 мая, 00:52ЧП в Шереметьево
Эксперт оценил версию пилота о трагедии SSJ-100 в Шереметьево
002110
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ЧП в ШереметьевоSukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет России (СК РФ)Химкинский городской судМоскваМосковская область (Подмосковье)МурманскПроисшествия
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