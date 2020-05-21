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2020-05-21T03:11
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Трамп считает, что 2020 год будет "невероятным" для экономики США
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РИА Новости

Трамп считает, что 2020 год будет "невероятным" для экономики США

03:11 21.05.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп перед брифингом для прессы в Белом доме
Президент США Дональд Трамп перед брифингом для прессы в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп перед брифингом для прессы в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что 2020 год будет для экономики страны "невероятным годом" с учетом резкого восстановления после падения из-за пандемии коронавируса.
"Я думаю, что у нас будет большой переходный период в третьем квартале. Думаю, что у вас будет очень хороший четвертый квартал и, я думаю, что у вас будет невероятный год", - сказал Трамп журналистам.
В свою очередь экономический советник президента США Ларри Кудлоу напомнил, что по расчетам бюджетного управления конгресса рост экономики в третьем квартале составит 21,5%, что будет самым большим квартальным ростом в истории страны.
"Это большие цифры и это было бы невероятно", - прокомментировал глава государства.
Президент США Дональд Трамп
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Трамп ждет быстрого роста экономики во втором полугодии 2020 года
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