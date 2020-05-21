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Новое оружие России
2020-05-21T11:10
https://ria.ru/20200521/1571760348.html
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/44/1558384401_0:31:1404:821_1036x0_80_0_0_2bfb2c9bd8294d8b32699d606644dd6e.jpg
РИА Новости

Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57

03:03 21.05.2020 (обновлено: 11:10 21.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.

"В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки", — сказал он.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
8 мая, 06:09Новое оружие России
В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета. Позднее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что массовые поставки Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году.
Читайте полный текст интервью Юрия Борисова >>
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Новое оружие РоссииСу-57Юрий Борисов (вице-премьер)Воздушно-космические силы РоссииТ-50РостехЮрий СлюсарьСергей ЧемезовБезопасность
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