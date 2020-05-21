Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57

"В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки", — сказал он.