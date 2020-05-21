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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-21T03:01
https://ria.ru/20200521/1571760277.html
Лондон приветствует расследование в США деятельности ЧВК Silvercorp
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570942820_70:347:2482:1704_1036x0_80_0_0_43e6763c207c8b5dc988ecc8ba1acf17.jpg
РИА Новости

Лондон приветствует расследование в США деятельности ЧВК Silvercorp

03:01 21.05.2020
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© AP Photo / Matias DelacroixСотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
ООН, 21 мая – РИА Новости. Лондон приветствует начало американскими властями расследования деятельности ЧВК Silvercorp и ее главы Джордана Гудро, заявил на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле и.о. зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Роскоу.
В среду в СБ ООН прошло обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу. Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
"Что касается нас, мы не видели каких-либо доказательств того, что США или Колумбия были вовлечены в эту операцию. Наоборот, оба правительства предприняли шаги для решения ситуации с вовлечением лиц из своих стран", - сказал Роскоу.
Власти Венесуэлы заявляют, что за попыткой вторжения в страну стоит в числе прочих глава частной военной компании Silvercorp Джордан Гудро.
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"Мы приветствуем заявление правительства США о том, что оно начало расследование деятельности Silvercorp, ее владельца Джордана Гудро и провалившейся операции", - указал он.
По его словам, Лондон также приветствует начало расследования этого инцидента колумбийскими властями. Как указал дипломат, Великобритания полностью разделяет принцип неприемлемости любого вооруженного вторжения в Венесуэлу.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Катер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
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Зампостпреда при ООН задал ряд вопросов США из-за вторжения в Венесуэлу
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМВД ВенесуэлыНиколас МадуроСовет Безопасности ООНВеликобританияВенесуэлаООНСШАКолумбияВ мире
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