Лондон приветствует расследование в США деятельности ЧВК Silvercorp

ООН, 21 мая – РИА Новости. Лондон приветствует начало американскими властями расследования деятельности ЧВК Silvercorp и ее главы Джордана Гудро, заявил на заседании СБ ООН по ситуации в Венесуэле и.о. зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Роскоу.
В среду в СБ ООН прошло обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу. Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
"Что касается нас, мы не видели каких-либо доказательств того, что США или Колумбия были вовлечены в эту операцию. Наоборот, оба правительства предприняли шаги для решения ситуации с вовлечением лиц из своих стран", - сказал Роскоу.
Власти Венесуэлы заявляют, что за попыткой вторжения в страну стоит в числе прочих глава частной военной компании Silvercorp Джордан Гудро.
"Мы приветствуем заявление правительства США о том, что оно начало расследование деятельности Silvercorp, ее владельца Джордана Гудро и провалившейся операции", - указал он.
По его словам, Лондон также приветствует начало расследования этого инцидента колумбийскими властями. Как указал дипломат, Великобритания полностью разделяет принцип неприемлемости любого вооруженного вторжения в Венесуэлу.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.