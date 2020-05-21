Трамп рассказал, когда закончит принимать противомалярийный препарат

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что скоро закончит принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который он рекламировал как лекарство от коронавируса, и эффективность которого пока не доказана.
Отвечая на вопрос журналистов, как долго он намерен принимать это лекарство, Трамп сказал, что "через день-два" закончит.
Трамп ранее сообщил, что последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин. После начавшейся в СМИ критики личный врач президента Шон Конли выпустил заявление, в котором заявил, что польза от принятия Трампом гидроксихлорохина перевешивала возможные риски.
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