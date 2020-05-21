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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T02:32
https://ria.ru/20200521/1571760142.html
Трамп рассказал, когда закончит принимать противомалярийный препарат
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571629412_0:104:3455:2048_1036x0_80_0_0_429b4fdfafb329fc1a731fa36e06e5ec.jpg
РИА Новости

Трамп рассказал, когда закончит принимать противомалярийный препарат

02:32 21.05.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что скоро закончит принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который он рекламировал как лекарство от коронавируса, и эффективность которого пока не доказана.
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Отвечая на вопрос журналистов, как долго он намерен принимать это лекарство, Трамп сказал, что "через день-два" закончит.
Трамп ранее сообщил, что последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин. После начавшейся в СМИ критики личный врач президента Шон Конли выпустил заявление, в котором заявил, что польза от принятия Трампом гидроксихлорохина перевешивала возможные риски.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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