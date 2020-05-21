В Бразилии выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19

Вид на залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро. Архивное фото

Вид на залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Число случаев коронавируса в Бразилии за последние сутки увеличилось почти на 20 тысяч и превысило 291 тысячу, общее число умерших почти достигло 19 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Сутками ранее сообщалось о 271 628 зараженных, по последним данным число заразившихся достигло 291 579 человек. Число летальных исходов за прошедшие сутки возросло на 888 и достигло 18 859. Излечились на данный момент 116 683 человека.

В предыдущие сутки в Бразилии был установлен очередной антирекорд по числу летальных исходов, тогда скончались 1179 человек.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заражений COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.