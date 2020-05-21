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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T02:25
https://ria.ru/20200521/1571760102.html
В Бразилии выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/156345/46/1563454635_0:180:2958:1844_1036x0_80_0_0_72ced1c976751ccdff09066bf34690a8.jpg
РИА Новости

В Бразилии выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19

02:25 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро
Вид на залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Бразилии за последние сутки увеличилось почти на 20 тысяч и превысило 291 тысячу, общее число умерших почти достигло 19 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Сутками ранее сообщалось о 271 628 зараженных, по последним данным число заразившихся достигло 291 579 человек. Число летальных исходов за прошедшие сутки возросло на 888 и достигло 18 859. Излечились на данный момент 116 683 человека.
Мексика
Вчера, 04:03Распространение нового коронавируса
Ежедневное число умерших от COVID-19 в Мексике продолжает расти
В предыдущие сутки в Бразилии был установлен очередной антирекорд по числу летальных исходов, тогда скончались 1179 человек.
Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заражений COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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