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2020-05-21T02:14
https://ria.ru/20200521/1571759999.html
СП оценила востребованность выкупленных Россией погранпунктов в Приморье
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РИА Новости

СП оценила востребованность выкупленных Россией погранпунктов в Приморье

02:14 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Поручение президента РФ о выкупе автомобильных пунктов пропуска (АПП) в Приморском крае выполнено с нарушением сроков, а постройка новых пропускных пунктов, расположенных вблизи действующих, создаст риски их невостребованности, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки.
"В рамках федерального проекта "Логистика международной торговли" и ФЦП "Государственная граница" предусмотрено открытие до 2023 года новых пунктов пропуска, расположенных вблизи действующих, но на других участках. При этом выкупленные земли и недвижимость АПП Турий Рог, Пограничный, Марково и Краскино не будут использованы при строительстве. Это, на наш взгляд, создает риски их невостребованности после завершения строительства новых пунктов пропуска", - сказал аудитор СП Андрей Батуркин.
Также в отчете ведомства отмечается, что покупка здания АПП Марково оказалась невозможной из-за судебного запрета на совершение регистрационных действий, а собственник фактически не дал согласия на его отчуждение. "Вопрос экономической обоснованности и целесообразности выкупа в государственную собственность АПП Марково, по нашему мнению, требует дополнительной проработки заинтересованными органами исполнительной власти", - отметил аудитор.
Более того, СП выявила отдельные нарушения и недостатки, допущенные при приобретении АПП в госсобственность. Так, территориальное управление Росимущества проводило оценку рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимого имущества АПП дважды. "В результате стоимость выкупа имущества пунктов Турий Рог и Краскино увеличилась на 6,5 миллиона рублей, то есть в полтора раза", - сказал Батуркин.
"Поручение президента выполнено с нарушениями установленного срока – от 2 до 22 дней. В итоге в 2019 году выкуплены четыре пункта пропуска из пяти – АПП Пограничный, Полтавка, Краскино и Турий Рог. Расходы на их приобретение составили почти 150 миллионов рублей или 60% ассигнований, выделенных Росимуществу в рамках федерального проекта "Логистика международной торговли", - заключил аудитор.
Строящийся новый международный аэропорт Платов в Ростовской области. Архивное фото
23 сентября 2017, 15:15
В Минтрансе рассказали о сроках сдачи погранпункта в аэропорту "Платов"
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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Счетная палата РФПриморский крайЭкономика
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