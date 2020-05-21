СП оценила востребованность выкупленных Россией погранпунктов в Приморье

"В рамках федерального проекта "Логистика международной торговли" и ФЦП "Государственная граница" предусмотрено открытие до 2023 года новых пунктов пропуска, расположенных вблизи действующих, но на других участках. При этом выкупленные земли и недвижимость АПП Турий Рог, Пограничный, Марково и Краскино не будут использованы при строительстве. Это, на наш взгляд, создает риски их невостребованности после завершения строительства новых пунктов пропуска", - сказал аудитор СП Андрей Батуркин.