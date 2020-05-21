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2020-05-21T01:41
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Венесуэльская армия будет сопровождать иранские танкеры с нефтью
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РИА Новости

Венесуэльская армия будет сопровождать иранские танкеры с нефтью

01:41 21.05.2020
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© Фото : André Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
© Фото : André Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы. Архивное фото
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что иранские танкеры с нефтью в особой экономической зоне Венесуэлы будут сопровождать боевые корабли и самолёты.
"Мы установили связь с минобороны Ирана. Все суда, входящие в эксклюзивную экономическую зону, будут сопровождать корабли и самолеты Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы, чтобы приветствовать их и выразить благодарность народу Ирана за солидарность и сотрудничество", - заявил Падрино в эфире телеканала VTV.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того, как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматриваются санкции против экипажа танкеров или конфискация этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
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ВенесуэлаИранСШАВ мире
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