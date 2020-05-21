Венесуэльская армия будет сопровождать иранские танкеры с нефтью

"Мы установили связь с минобороны Ирана. Все суда, входящие в эксклюзивную экономическую зону, будут сопровождать корабли и самолеты Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы, чтобы приветствовать их и выразить благодарность народу Ирана за солидарность и сотрудничество", - заявил Падрино в эфире телеканала VTV.