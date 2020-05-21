Кабмин обсудит распределение средств на выплаты медработникам

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают медпомощь больным коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, было выделено 41,8 миллиарда рублей, из которых более 10 миллиардов были распределены для 85 субъектов РФ. Нераспределенный резерв составил - 31,7 миллиарда рублей. В связи со сформировавшейся потребностью из нераспределенного резерва на предоставление стимулирующих выплат было выделено 9,3 миллиарда рублей.
Отмечается, что проектом распоряжения предлагается распределить оставшийся нераспределенный резерв.
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