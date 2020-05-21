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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T01:13
https://ria.ru/20200521/1571759546.html
Кабмин обсудит распределение средств на выплаты медработникам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430775_0:129:1000:692_1036x0_80_0_0_a7ea721bce757bfdab2122e695febf7a.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит распределение средств на выплаты медработникам

01:13 21.05.2020
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© АГН "Москва"Медицинские работники
Медицинские работники
© АГН "Москва"
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают медпомощь больным коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, было выделено 41,8 миллиарда рублей, из которых более 10 миллиардов были распределены для 85 субъектов РФ. Нераспределенный резерв составил - 31,7 миллиарда рублей. В связи со сформировавшейся потребностью из нераспределенного резерва на предоставление стимулирующих выплат было выделено 9,3 миллиарда рублей.
Отмечается, что проектом распоряжения предлагается распределить оставшийся нераспределенный резерв.
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