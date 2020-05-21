Кабмин обсудит распределение средств на выплаты медработникам

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19", - говорится в сообщении.