Группа Little Big сообщила о новом достижении

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Клип на трек "AK-47" группы Little Big преодолел отметку в 50 миллионов просмотров на YouTube. Об этом музыкальный коллектив сообщил на своей официальной странице во "ВКонтакте".
"Клип "Ak-47" набрал 50 млн просмотров на YouTube!" — сообщили в Little Big.
Ролик разместили на видеохостинге еще 21 сентября 2018 года, однако он продолжает набирать просмотры.
В клипе фронтмен Илья Прусикин и другие члены группы попадают в различные сюжеты диснеевских мультфильмов, включая "Алладина", "Пиноккио" и "Короля Льва". В видео также оказались персонажи из "Рика и Морти", которые вместе с Прусикиным отстреливались от инопланетян автоматом Калашникова.
Ранее стало известно, что клип Hypnodancer попал в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart, в котором занял пятое место.