Группа Little Big сообщила о новом достижении

Ролик разместили на видеохостинге еще 21 сентября 2018 года, однако он продолжает набирать просмотры.

В клипе фронтмен Илья Прусикин и другие члены группы попадают в различные сюжеты диснеевских мультфильмов, включая "Алладина", "Пиноккио" и "Короля Льва". В видео также оказались персонажи из "Рика и Морти", которые вместе с Прусикиным отстреливались от инопланетян автоматом Калашникова.