Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T03:21
https://ria.ru/20200521/1571759171.html
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839436_0:175:2902:1808_1036x0_80_0_0_de5c6ca285ad6294249d3cf8965ea09f.jpg
РИА Новости

В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

00:36 21.05.2020 (обновлено: 03:21 21.05.2020)
10948
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, общее число жертв в столице достигло 1794.
Накануне сообщалось о смерти 75 человек.
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала вспышку вызванного им заболевания COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли.
В России выявили 308,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
24638113
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
А с голоду не посчитали сколько умерло? А преступность как изменилась, от озлобленных лиц которые потеряли работу, остались без денег и не могут к примеру уехать к себе? Сколько людей от них пострадало? Спасём десяток стариков - убьем тысячи молодых. Не старики будут спасать экономику.
21 мая, 00:55
Почрямба Печтольда
7000113
Да сообщение выглядит очень цинично, но стоит взглянуть правде в глаза, спасти молодую семью с детьми которым нечего есть или спасти 80-ти летнюю бабушку у которой уже куча хронических болезней.
21 мая, 00:57
Почрямба Печтольда
5000110
Рекомендуем
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медики
Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Сотрудник полиции
Участник перестрелки в Москве рассказал подробности конфликта
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины на роликах на Москворецкой набережной в Москве
Юрист объяснил, как быть, если ошибочно оштрафовали за нарушение изоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
19:35РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
19:33Собянин заявил, что возвращать всех работников в офисы рано
Лента новостейМолния