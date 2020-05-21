В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото

Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число жертв в столице достигло 1794.

Накануне сообщалось о смерти 75 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала вспышку вызванного им заболевания COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли.

В России выявили 308,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.