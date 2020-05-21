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2020-05-21T00:32
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В США перенесли слушания по делу россиянина Фирсова
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РИА Новости

В США перенесли слушания по делу россиянина Фирсова

00:31 21.05.2020 (обновлено: 00:32 21.05.2020)
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Слушания по делу российского гражданина Кирилла Фирсова в США перенесены на 15 июня, говорится в судебных документах.
Ранее слушания назначались на 26 марта и не раз переносились. Речь идет о формальном предъявлении обвинений, на котором Фирсов также может заявить о своей виновности или невиновности.
Работа большинства американских судов парализована в связи с пандемией коронавируса. Ранее суд отказался освободить Фирсова под домашний арест в связи с опасностью заразиться COVID-19 в тюрьме.
По данным американских властей, Фирсов содействовал незаконной продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".
Сергей Железняк
11 марта, 17:36
В Госдуме прокомментировали обвинения США в адрес россиянина Фирсова
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РоссияСШАВ мире
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