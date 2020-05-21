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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T00:55
https://ria.ru/20200521/1571759101.html
Малышева указала на серьезную угрозу для россиян из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_c57b22e0095a2eb47e469732ddceb64a.jpg
РИА Новости

Малышева указала на серьезную угрозу для россиян из-за COVID-19

00:31 21.05.2020 (обновлено: 00:55 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева заявила о факторах риска при заболевании COVID-19, одним из которых является недостаток витамина D. Об этом она написала в инстаграме.
"Его недостаток в организме — серьезная угроза вашему здоровью", — отметила Малышева.
В сопутствующем видеоролике она пояснила, что это вещество влияет на кости человека, а также на работу сердца, память и "основу основ" — иммунную систему.
"Витамин D запускает клетки, уничтожающие вирусы и микробы. <...> Нет витамина D — нет активного клеточного иммунитета. Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи (лимфоцитов. — Прим. ред.) с коронавирусной инфекцией", — добавила Малышева.
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
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По ее словам, в России как в теплых, так и холодных регионах дефицит этого витамина, норма которого в крови составляет 30-75 нг/мл. Если этот показатель оказывается ниже, то необходимо проконсультироваться с врачом о назначении "лекарственной дозы", подчеркнула телеведущая.
Суточную норму витамина D можно получить всего от четырех граммов печени трески — "лидера" по этому веществу. Другим источником витамина Малышева назвала селедку, в ста граммах которой содержатся четыре суточные нормы.
По информации ВОЗ, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЕлена МалышевавитаминыЗдоровьеВОЗОбщество
Популярные комментарии
Риа, у нас скоро 3 ночи, зачем, зачем людей пугать этой женщиной.
21 мая, 00:44
Сергей И.
19121001
Мне кажется, что эту особу нужно убрать с экранов ТВ, дабы не позорила Россию.
21 мая, 05:11
Никита Иванов
1610001
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