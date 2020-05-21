Малышева указала на серьезную угрозу для россиян из-за COVID-19

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Врач и телеведущая Врач и телеведущая Елена Малышева заявила о факторах риска при заболевании COVID-19, одним из которых является недостаток витамина D. Об этом она написала в инстаграме

"Его недостаток в организме — серьезная угроза вашему здоровью", — отметила Малышева.

В сопутствующем видеоролике она пояснила, что это вещество влияет на кости человека, а также на работу сердца, память и "основу основ" — иммунную систему.

"Витамин D запускает клетки, уничтожающие вирусы и микробы. <...> Нет витамина D — нет активного клеточного иммунитета. Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи (лимфоцитов. — Прим. ред.) с коронавирусной инфекцией", — добавила Малышева.

По ее словам, в России как в теплых, так и холодных регионах дефицит этого витамина, норма которого в крови составляет 30-75 нг/мл. Если этот показатель оказывается ниже, то необходимо проконсультироваться с врачом о назначении "лекарственной дозы", подчеркнула телеведущая.

Суточную норму витамина D можно получить всего от четырех граммов печени трески — "лидера" по этому веществу. Другим источником витамина Малышева назвала селедку, в ста граммах которой содержатся четыре суточные нормы.

По информации ВОЗ , в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.