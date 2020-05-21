ПНС Ливии отказалось от перемирия

"Благородный жест". Почему Хафтар отводит армию от Триполи Ливийская национальная армия Халифы Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян рассказала, с чем, по ее мнению, связаны эти действия.