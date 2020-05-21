ПНС Ливии отказалось от перемирия

ТРИПОЛИ, 21 мая - РИА Новости. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
Ранее ЛНА объявила, что приостанавливает боевые действия на время месяца Рамадан. ПНС отказалось от прекращения боевых действий и установило контроль над авиабазой аль-Ватыя и городами Бадр и Тиджи на западе Ливии.
"Правительство (национального - ред.) согласия ранее объявило о своей позиции по перемирию и полностью отказалось от него, поскольку оно является попыткой выиграть время и спасти Хафтара и его формирования от следующих другом за другом поражений", - сообщил аль-Каблауи.
Аль-Каблауи добавил, что ПНС находится на постоянной связи с Россией, в частности идут регулярные контакты между главой МИД ПНС Мухаммедом ат-Тахером Сиялой и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.
"Российское правительство хорошо знает, что Хафтар – тот, кто отверг перемирие и прекращение агрессии, когда глава президентского совета (ПНС – ред.) Файез Саррадж подписал (соглашение – ред.) о перемирии в Москве при российско-турецкой поддержке", - подчеркнул представитель МИД ПНС.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.