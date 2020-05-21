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2020-05-21T00:12
https://ria.ru/20200521/1571758926.html
Кабмин обсудит выделение средств для страховых выплат медработникам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:204:2962:1870_1036x0_80_0_0_f184bc1698601abe7a2be18f39163ee1.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит выделение средств для страховых выплат медработникам

00:12 21.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Кабмин на заседании обсудит выделение средств Минфину для осуществления единовременных страховых выплат отдельным категориям медицинских работников, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минфину России из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на осуществление единовременных страховых выплат отдельным категориям медицинских работников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта позволит предоставить дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медицинских работников, предусмотренных указом президента РФ от 6 мая 2020 года.
Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
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