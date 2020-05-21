Агроном объяснила, какие фрукты покупать рано

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Можно ли сейчас есть арбуз, не опасно ли есть персики или клубнику, какие фрукты, овощи и ягоды выбрать в мае, рассказала в интервью радио Sputnik плодоовощевод, агроном Елизавета Тихонова.
После зимы, а особенно после изоляции овощи, ягоды и фрукты, даже если они выращены в искусственных условиях, будут приносить пользу организму. Главное, все тщательно мыть, чтобы не забрать какие-то болезни "с рук".
Но, например, арбуз и дыню сейчас лучше не покупать, рассказала в интервью радио Sputnik плодоовощевод, агроном Елизавета Тихонова.
"Не только потому, что они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений, но и потому, что совсем уж не сезон для этой культуры. Эффекта хорошего не даст ни арбуз, ни дыня. Если, конечно, они не прибыли из зон, где выращивались в открытом грунте. А если были выращены на гидропонике или в защищенном грунте, то их лучше не использовать", – советует Елизавета Тихонова.
На полках магазинов появилась ананасная земляника.
"Ее технологично выращивают, чтобы поставить на прилавки. и чтобы она там несколько дней могла простоять. Для этого нужны специальные сорта. То, что поступает на прилавок, должно пролежать какое-то время, должно перенести доставку для этого используют антибиотики. Такая земляника тоже будет вкусной. В любом случае ее положительные качества пересилят отрицательные", – сказала Елизавета Тихонова.
Эксперт рассказала, можно ли покупать персики и абрикосы.
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"Бывают очень ранние сорта. Ни персики, ни абрикосы просто так на гидропонике не вырастишь, это выращивание в открытом грунте. Скорее всего, они приезжают откуда-то южнее Узбекистана. Есть их обязательно нужно, но не забывать мыть, потому что все собирается руками. Если есть подозрение, лучше срезать кожицу", – советует Елизавета Тихонова.
Важно употреблять зеленные культуры, там содержится максимальная польза, отметила агроном.
"Зеленные культуры очень полезны. Это все быстро растет. Например, рукола идет под срезку несколько раз – вырастает каждые два дня. Салат, июньская капуста. Кроме витаминов, там есть защитные вещества", – рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.