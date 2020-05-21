Агроном объяснила, какие фрукты покупать рано

"Не только потому, что они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений, но и потому, что совсем уж не сезон для этой культуры. Эффекта хорошего не даст ни арбуз, ни дыня. Если, конечно, они не прибыли из зон, где выращивались в открытом грунте. А если были выращены на гидропонике или в защищенном грунте, то их лучше не использовать", – советует Елизавета Тихонова.