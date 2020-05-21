Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T12:48
https://ria.ru/20200521/1571750526.html
Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571322974_0:93:2970:1764_1036x0_80_0_0_c703e885d9a7de1cd9fba0da7176e394.jpg
РИА Новости

Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля

08:00 21.05.2020 (обновлено: 12:48 21.05.2020)
16352
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМолодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пережив мощное падение на фоне коронавирусного кризиса и обвала нефти, рубль сейчас укрепляется и уже подорожал до значений начала марта. Основания для этого есть: нефть стабилизировалась, по всему миру постепенно отменяют карантин, пробуждается интерес инвесторов к рисковым активам. Чего ждать от российской валюты в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Отыгрывает потери

Доллар впервые с марта опустился ниже 71 рублей , евро стоит меньше 78-ти. И понятно почему: цены на нефть стабилизировались, Brent торгуется вблизи 35 долларов за баррель. Котировки растут благодаря сокращению добычи в соответствии с соглашением ОПЕК+ и повышению спроса из-за смягчения карантина.
Помог рублю и всплеск интереса к российскому госдолгу. В среду, 20 мая, Минфин провел рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа с погашением в октябре 2027 года.

Инвесторы раскупили бумаги на 112 миллиардов рублей, причем под рекордно низкий процент — 5,45 годовых. Спрос на ОФЗ толкает вверх российскую валюту: ведь чтобы купить госбумаги, доллары нужно поменять на рубли.

Нефтяная качалка
Вчера, 08:41Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена на нефть марки Brent выросла до 34,91 доллара за баррель
"Рубль вышел из коридора 73-75 к доллару, в котором находился последние недели. После этого укрепление усилилось, и в среду доллар опустился ниже 72-х. Этому способствует стабилизация ситуации на мировых рынках, снижение рисков", — поясняет Олег Богданов, ведущий аналитик QBF.
Как отмечает Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", тут главный фактор — откат от панических уровней, к которым в начале весны упали все основные активы в связи с коронавирусным кризисом. Однако падение могло быть существенно более глубоким, а восстановление не столь быстрым, если бы не было поддержки, в частности — валютных интервенций Банка России.

По расчетам аналитиков Газпромбанка, без этого к началу мая курс доллара превысил бы 110 рублей. В марте и апреле ЦБ потратил 6,6 миллиарда долларов, продавая в день по 250–300 миллионов. В результате рубль подешевел на 20 процентов, хотя нефть упала на 70.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
19 мая, 15:45
ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки
Отмена карантина дает надежду на перезапуск глобальной экономики и восстановление спроса на сырье.
"Фондовые индексы в США и Европе демонстрируют неплохую динамику, инвесторы ожидают, что нормальная экономическая жизнь восстановится этим летом. На развивающиеся рынки, в том числе и в Россию, потекли деньги. Наши облигации и акции пользуются популярностью", — указывает Богданов. По его прогнозу, до конца июня эта тенденция сохранится и рубль укрепится до 70, а может, и до 67 к доллару.
Нельзя сбрасывать со счетов и старт налогового периода в России — компании выплачивают налог на прибыль, а 25 мая предстоит погасить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС за первый квартал.

Вторая волна?

Есть и объективные риски, способные пошатнуть отечественную валюту. Вторая волна падения рубля возможна летом, хотя, как полагают эксперты, она будет слабее предыдущей.
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
18 мая, 03:46
Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%
Среди негативных факторов — вероятность ухудшения торговых отношений США с Китаем, что может обернуться потрясениями на мировых финансовых рынках, а также перспектива повторной вспышки коронавируса и возвращения карантина, отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер".

"Главная неопределенность — что будет с COVID-19. Но любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран", — подчеркивает Валентин Журба, руководитель инвестиционного направления MKB private bank.

По мнению Валерия Емельянова, если российская валюта до второй волны биржевых продаж успеет закрепиться вблизи 70 за доллар, то летом мы увидим ослабление до 75-76 рублей. При более пессимистичном сценарии доллар подскочит до 79-81 рубля.
Табличка на здании Министерства финансов РФ
6 мая, 04:02
Минфин хочет нарастить госдолг на 1,5-2% ВВП
Как полагает Эдуард Лушин, начальник казначейства СДМ-Банка, летом пара рубль — доллар будет колебаться вблизи 75-ти. Российскую валюту ослабит макроэкономическая статистика за второй квартал — именно на него пришелся самый сильный удар коронавирусного кризиса. Это касается как развитых, так и развивающихся стран.
Впрочем, позитив может прийти с нефтяного рынка — если участники соглашения ОПЕК+ продолжат действовать скоординированно.
Повредить восстановлению рубля в ближайшие несколько месяцев способно и агрессивное снижение ставки Центробанком. В июне, очевидно, ЦБ вновь уменьшит этот параметр, чтобы достичь целевого уровня годовой инфляции в четыре процента, отмечает ведущий аналитик компании "8848 Invest" Виктор Першиков. Сейчас это не оказывает особого эффекта, но следующее заседание может ослабить позиции национальной валюты.

Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления. А к концу года можно ждать нефть по 50-60 долларов за баррель и доллар по 65-67 рублей.

221421128
Обсудить 3
курс рубляЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)BrentРубльЭкономика
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Прохожие в центре Москвы
Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19, заявили в ВОЗ
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
19:35РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
19:33Собянин заявил, что возвращать всех работников в офисы рано
19:33Собянин заявил о появившейся надежде на скорее завершение пандемии
19:30Зараженные коронавирусом супруги умерли с разницей в несколько часов
Лента новостейМолния