Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля

Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пережив мощное падение на фоне коронавирусного кризиса и обвала нефти, рубль сейчас укрепляется и уже подорожал до значений начала марта. Основания для этого есть: нефть стабилизировалась, по всему миру постепенно отменяют карантин, пробуждается интерес инвесторов к рисковым активам. Чего ждать от российской валюты в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Отыгрывает потери

Доллар впервые с марта опустился ниже 71 рублей , евро стоит меньше 78-ти. И понятно почему: цены на нефть стабилизировались, Brent торгуется вблизи 35 долларов за баррель. Котировки растут благодаря сокращению добычи в соответствии с соглашением ОПЕК+ и повышению спроса из-за смягчения карантина.

Помог рублю и всплеск интереса к российскому госдолгу. В среду, 20 мая, Минфин провел рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа с погашением в октябре 2027 года.

Инвесторы раскупили бумаги на 112 миллиардов рублей, причем под рекордно низкий процент — 5,45 годовых. Спрос на ОФЗ толкает вверх российскую валюту: ведь чтобы купить госбумаги, доллары нужно поменять на рубли.

"Рубль вышел из коридора 73-75 к доллару, в котором находился последние недели. После этого укрепление усилилось, и в среду доллар опустился ниже 72-х. Этому способствует стабилизация ситуации на мировых рынках, снижение рисков", — поясняет Олег Богданов, ведущий аналитик QBF.

Как отмечает Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", тут главный фактор — откат от панических уровней, к которым в начале весны упали все основные активы в связи с коронавирусным кризисом. Однако падение могло быть существенно более глубоким, а восстановление не столь быстрым, если бы не было поддержки, в частности — валютных интервенций Банка России.

По расчетам аналитиков Газпромбанка, без этого к началу мая курс доллара превысил бы 110 рублей. В марте и апреле ЦБ потратил 6,6 миллиарда долларов, продавая в день по 250–300 миллионов. В результате рубль подешевел на 20 процентов, хотя нефть упала на 70.

Отмена карантина дает надежду на перезапуск глобальной экономики и восстановление спроса на сырье.

"Фондовые индексы в США и Европе демонстрируют неплохую динамику, инвесторы ожидают, что нормальная экономическая жизнь восстановится этим летом. На развивающиеся рынки, в том числе и в Россию, потекли деньги. Наши облигации и акции пользуются популярностью", — указывает Богданов. По его прогнозу, до конца июня эта тенденция сохранится и рубль укрепится до 70, а может, и до 67 к доллару.

Нельзя сбрасывать со счетов и старт налогового периода в России — компании выплачивают налог на прибыль, а 25 мая предстоит погасить налог на добычу полезных ископаемых, акцизы и НДС за первый квартал.

Вторая волна?

Есть и объективные риски, способные пошатнуть отечественную валюту. Вторая волна падения рубля возможна летом, хотя, как полагают эксперты, она будет слабее предыдущей.

Среди негативных факторов — вероятность ухудшения торговых отношений США с Китаем, что может обернуться потрясениями на мировых финансовых рынках, а также перспектива повторной вспышки коронавируса и возвращения карантина, отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер".

"Главная неопределенность — что будет с COVID-19. Но любая коррекция на западных рынках заставит игроков снова выходить из спекулятивных активов, к которым относятся бумаги развивающихся стран", — подчеркивает Валентин Журба, руководитель инвестиционного направления MKB private bank.

По мнению Валерия Емельянова, если российская валюта до второй волны биржевых продаж успеет закрепиться вблизи 70 за доллар, то летом мы увидим ослабление до 75-76 рублей. При более пессимистичном сценарии доллар подскочит до 79-81 рубля.

Как полагает Эдуард Лушин, начальник казначейства СДМ-Банка, летом пара рубль — доллар будет колебаться вблизи 75-ти. Российскую валюту ослабит макроэкономическая статистика за второй квартал — именно на него пришелся самый сильный удар коронавирусного кризиса. Это касается как развитых, так и развивающихся стран.

Впрочем, позитив может прийти с нефтяного рынка — если участники соглашения ОПЕК+ продолжат действовать скоординированно.

Повредить восстановлению рубля в ближайшие несколько месяцев способно и агрессивное снижение ставки Центробанком. В июне, очевидно, ЦБ вновь уменьшит этот параметр, чтобы достичь целевого уровня годовой инфляции в четыре процента, отмечает ведущий аналитик компании "8848 Invest" Виктор Першиков. Сейчас это не оказывает особого эффекта, но следующее заседание может ослабить позиции национальной валюты.