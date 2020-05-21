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VR-проект РИА Новости будет презентован на Art Russia Online Forum
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РИА Новости

VR-проект РИА Новости будет презентован на Art Russia Online Forum

10:00 21.05.2020
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© РИА НовостиVR-проект РИА Новости "Неизвестный знаменосец"
VR-проект РИА Новости Неизвестный знаменосец
© РИА Новости
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. РИА Новости представит свой VR-проект "Неизвестный знаменосец" на Art Russia Online Forum. Презентация пройдет онлайн 23 мая в 11.00.
Проект "Неизвестный знаменосец" в формате виртуальной реальности рассказывает о водружении над Рейхстагом стягов Красной армии. В последние дни войны они устанавливались десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек – как по приказу, так и стихийно. В проекте, который выполнен в технологии VR-реконструкции, представлена история 12 флагов и знамен.
Проект подготовлен совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". На Art Russia Online Forum его представит один из авторов, журналист МИА "Россия сегодня" Ксения Драницина. Она расскажет о том, какие исследования и источники легли в основу "Неизвестного знаменосца", и о сложностях, с которыми пришлось столкнуться. В частности, почему так сложно было воссоздать крышу Рейхстага и как это было сделано, о правдоподобии в VR и об особенностях звуковой карты проекта.
Марк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе
13 мая, 20:18
VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards
Art Russia Online Forum – единая площадка для обмена профессиональными мнениями между представителями искусства, арт-бизнеса, культуры и спорта со всего мира. Онлайн-платформа объединит художников, скульпторов, искусствоведов, кураторов, галеристов, известных музыкантов, танцоров, спортсменов, актёров и режиссёров. Всего в форуме примут участие более 80 экспертов из России, Италии, Китая, Франции, Америки, Германии, Испании и других стран. Темами для обсуждения станут актуальные направления и тренды в искусстве, современные законы и правила арт-бизнеса, меценатство, развитие креативных индустрий в новых реалиях и многое другое. Особое место в дискуссиях займёт наиболее актуальная на сегодняшний день тема – новые ориентиры и стратегии культурных и спортивных индустрий в посткарантинный период.
Проект "Неизвестный знаменосец" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360 и web-версия на YouTube.
Куб с логотипом телеканала Russia Today
Вчера, 14:33
VR-фильм RT выиграл в зрительском голосовании Webby Awards
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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