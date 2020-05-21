VR-проект РИА Новости будет презентован на Art Russia Online Forum

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. представит свой VR-проект "Неизвестный знаменосец" на Art Russia Online Forum. Презентация пройдет онлайн 23 мая в 11.00. РИА Новости представит свой VR-проект "Неизвестный знаменосец" на Art Russia Online Forum. Презентация пройдет онлайн 23 мая в 11.00.

Проект "Неизвестный знаменосец" в формате виртуальной реальности рассказывает о водружении над Рейхстагом стягов Красной армии. В последние дни войны они устанавливались десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек – как по приказу, так и стихийно. В проекте, который выполнен в технологии VR-реконструкции, представлена история 12 флагов и знамен.

Проект подготовлен совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". На Art Russia Online Forum его представит один из авторов, журналист МИА "Россия сегодня" Ксения Драницина. Она расскажет о том, какие исследования и источники легли в основу "Неизвестного знаменосца", и о сложностях, с которыми пришлось столкнуться. В частности, почему так сложно было воссоздать крышу Рейхстага и как это было сделано, о правдоподобии в VR и об особенностях звуковой карты проекта.

Art Russia Online Forum – единая площадка для обмена профессиональными мнениями между представителями искусства, арт-бизнеса, культуры и спорта со всего мира. Онлайн-платформа объединит художников, скульпторов, искусствоведов, кураторов, галеристов, известных музыкантов, танцоров, спортсменов, актёров и режиссёров. Всего в форуме примут участие более 80 экспертов из России, Италии, Китая, Франции, Америки, Германии, Испании и других стран. Темами для обсуждения станут актуальные направления и тренды в искусстве, современные законы и правила арт-бизнеса, меценатство, развитие креативных индустрий в новых реалиях и многое другое. Особое место в дискуссиях займёт наиболее актуальная на сегодняшний день тема – новые ориентиры и стратегии культурных и спортивных индустрий в посткарантинный период.