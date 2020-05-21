В Израиле 27 мая откроются кафе и рестораны

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Израиле снимают еще часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, с 27 мая открываются рестораны, кафе, пабы и ночные клубы, сообщает Министерство туризма страны.

Власти приняли меры безопасности для сдерживания эпидемии. Так, посетителей заведений обяжут подписывать декларацию о своем здоровье.

Расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра, а официантам на работе необходимо носить защитные маски. Особое внимание будет уделено правилам гигиены в заведении.