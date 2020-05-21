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Туризм
2020-05-21T08:51
https://ria.ru/20200521/1571749849.html
В Израиле 27 мая откроются кафе и рестораны
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737943_0:41:800:491_1036x0_80_0_0_3a0a67d432ac290d63f05c3bd9e70def.jpg
РИА Новости

В Израиле 27 мая откроются кафе и рестораны

08:51 21.05.2020
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© Фото : Министерство туризма Израиля / Noam ChenИерусалим. Центр города
Иерусалим. Центр города
© Фото : Министерство туризма Израиля / Noam Chen
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Израиле снимают еще часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, с 27 мая открываются рестораны, кафе, пабы и ночные клубы, сообщает Министерство туризма страны.
Власти приняли меры безопасности для сдерживания эпидемии. Так, посетителей заведений обяжут подписывать декларацию о своем здоровье.
Расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра, а официантам на работе необходимо носить защитные маски. Особое внимание будет уделено правилам гигиены в заведении.
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