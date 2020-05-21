"У них хорошие связи": чей Lexus насмерть сбил девушку в Перми

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Более двух тонн металла и скорость около ста километров в час — шансов выжить у 24-летней Марии Крохалевой не было. Элитный внедорожник Lexus снес девушку, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. По версии следствия, за рулем сидел несовершеннолетний сын местного бизнесмена. Прокуратура настаивала на аресте, но суд оставил подростка дома и даже разрешил ему пользоваться интернетом. Родные Маши уверены, что благодаря деньгам и связям влиятельного отца суровое наказание ему не грозит. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Сумка на асфальте

Вечером 6 мая администратор одного из медцентров Перми Мария Крохалева закончила работать и отправилась домой. По пути заглянула в гости к подруге.

"Жена позвонила около десяти часов вечера — сообщила, что идет на автобусную остановку, — рассказывает РИА Новости супруг погибшей Роман Матвеев. — Я, как обычно, пошел встречать. Долго стоял на улице, но Маша так и не появилась. На звонки не отвечала. Поскольку раньше такого не было, я сразу почувствовал неладное".

Вскоре с телефона Марии позвонили, но в трубке зазвучал мужской голос — сотрудник полиции объяснил Роману, что случилась авария, назвал адрес и попросил срочно приехать. Больше ничего не уточнил.

"На месте я сразу узнал Машину сумку, лежавшую на дороге, и увидел ее накрытое тело, — вспоминает муж. — Водителя, который ее сбил, там уже не было: его увезли в отдел полиции. Потом я узнал, что за рулем внедорожника находился 17-летний сын местного бизнесмена".

Заполнив все документы по ДТП и задав Роману несколько вопросов, полицейские его отпустили. В следующий раз вышли на связь лишь спустя неделю — 13 мая.

"Сама виновата"

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК России "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По материалам следствия, в момент аварии девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, а внедорожник Lexus ехал на красный.

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На видеозапись ДТП не попало: единственная камера, установленная на светофоре, смотрела в другую сторону. Впрочем, маршрут белой иномарки зафиксировали другие — на проспекте Космонавтов. Судя по кадрам, автомобиль двигался по городу с явным превышением скорости, попутные машины со своей полосы водитель сгонял дальним светом.

"Из полиции мне позвонили ночью, — говорит мать Маши Нина Крохалева. — Сказали, что дочь погибла, тело в морге. Добавили, что переходила дорогу в неположенном месте. Пока не приехал Роман и не рассказал всю правду, я была уверена в том, что Маша нарушила правила и стала виновницей ДТП".

Через несколько дней после аварии Индустриальный районный суд Перми отправил водителя Lexus под домашний арест. Прокуратура не согласилась со столь мягкой мерой пресечения и обжаловала решение, однако оно осталось в силе.

Более того — подростку позволили пользоваться дома интернетом, хотя в подобных случаях это обычно запрещают. В краевом суде объяснили, что компьютер с выходом в Сеть нужен старшекласснику для дистанционного обучения.

Влиятельные родственники

Известно, что молодой человек учится в одном из пермских лицеев. По словам родных погибшей, его семье принадлежит крупная сеть автомоек и магазинов. Данные ФНС подтверждают: один из родственников водителя Lexus — предприниматель, занимающийся торговлей, мойкой автомобилей и арендой недвижимости.

Семья девушки опасается, что связи влиятельных родителей помогут виновнику ДТП избежать наказания.

"По словам очевидцев, сбив Машу, он даже не вызвал скорую, — возмущается Нина. — Вместо этого он кому-то позвонил, и к месту аварии на десяти машинах приехали его друзья. Прошло уже две недели, но со мной так никто и не связался, не извинился и не предложил помощь".

Роман уточняет, что родственники подростка предлагали ему деньги, но средства на похороны жены он собирал сам. Водитель внедорожника извинений никому не принес.

© Фото : группа "Мой город - Пермь" в социальной сети ВКонтакте Разбитые окна автомойки © Фото : группа "Мой город - Пермь" в социальной сети ВКонтакте Разбитые окна автомойки

ДТП вызвало в Перми широкий резонанс. В местных пабликах требуют отправить подростка в СИЗО, а в знак протеста предлагают бойкотировать бизнес его семьи. На днях неизвестные разбили стекла и разрисовали стены на одной из автомоек. Все надписи сотрудники быстро закрасили.

Молодой человек вскоре после случившегося удалил свои страницы из всех соцсетей и с журналистами не общается. Корреспондент РИА Новости попытался дозвониться до его знакомого, но тот не взял трубку. Администратор автомойки отказался сообщить контакты собственников бизнеса.

"Ее любили все"

Если вину старшеклассника докажут, ему грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, полицейские должны проверить его родителей и выяснить, каким образом несовершеннолетний оказался той ночью за рулем автомобиля: водительских прав у него нет.

Роман тем временем пытается самостоятельно отыскать очевидцев аварии и просит откликнуться водителей автомобилей с видеорегистраторами, проезжавших в том районе.

© Фото : группа "Мария Крохалева" в социальной сети ВКонтакте Мария Крохалева © Фото : группа "Мария Крохалева" в социальной сети ВКонтакте Мария Крохалева

"Маша всегда была очень творческой и талантливой, — рассказывает РИА Новости бывший классный руководитель погибшей Валентина Ковалева. — В начальных классах училась на отлично, школу окончила всего с несколькими четверками. Потом уехала в Пермь, где поступила в техникум, а затем и в финансовый институт".