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Культура
2020-05-21T04:10
https://ria.ru/20200521/1571749702.html
Зрители раскритиковали трейлер нового фильма с Мелом Гибсоном
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744219_369:0:1793:801_1036x0_80_0_0_0afaa5d22d371c5c6cd6a90359771036.jpg
РИА Новости

Зрители раскритиковали трейлер нового фильма с Мелом Гибсоном

04:10 21.05.2020
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© ONE Media Кадр из трейлера к фильму "Сила природы"
Кадр из трейлера к фильму Сила природы
© ONE Media
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Зрители выступили в соцетях с критикой трейлера нового фильма "Сила природы" с Мелом Гибсоном, поскольку им не понравилось, как в нем показан ураган, обрушившийся на Пуэрто Рико, сообщает Independent.
Мел Гибсон играет в фильме отставного офицера, который отказывается покидать свою квартиру, несмотря на ураган пятой категории. Позже выясняется, что его персонаж хочет предотвратить кражу 55 миллионов долларов во время катастрофы.
После выхода трейлера некоторые пользователи опубликовали негативные отклики. Их возмутил "пренебрежительный и безучастный" подход создателей к показу стихийного бедствия.
В картине нет отсылки к конкретному урагану, но многим показалось, что речь идет о разрушительном урагане "Мария" 2017 года.
"Со стороны Мела Гибсона и любой киностудии неуважительно по отношению к людям, которые пережили этот травматичный опыт, собственно ураган "Мария", приезжать в Пуэрто Рико и снимать кино, в котором местные жители – плохие, а он и другие белые люди — хорошие", — написала @mvriegil.
"Ограбление во время разрушительного урагана в Пуэрто Рико с Мелом Гибсоном в роли героя? "Сила природы" — слишком поспешный и "слепой" проект", — добавила @GreteSuarez.
"Мел Гибсон играет в фильме, где он отказывается эвакуироваться из дома в Пуэрто Рико прямо перед началом урагана пятой категории? Что за ерунда? Кому могла прийти в голову такая идея?" — прокомментировала @deviIette.
В ленте также снимались Кейт Босуорт и Эмиль Хирш. Онлайн-премьера запланирована на 30 июня.
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