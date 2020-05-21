Блогер сточил передние зубы, когда ел кукурузу с помощью дрели

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Американский певец, актер, а еще и любитель экстремальных челленджей Джейсон Деруло опубликовал в TikTok видео, на котором повторяет известный флешмоб. Блогер ест кукурузу, прикрепленную к вращающемуся сверлу дрели. Однако во время съемки произошла неприятность: музыкант сточил два передних зуба. Но зато набрал больше 18 миллионов просмотров.

"Не повторяйте это", – предупредил Деруло.

Через несколько часов он разместил в соцсети еще один ролик, на котором демонстрирует идеальную белоснежную улыбку. После этого пользователи заподозрили, что певец, скорее всего, всех разыгрывает (но, надо сказать, делает это весьма правдоподобно).

"Да это не правда", – заявил @leahhloisex. "Подождите, как он мог восстановить зубы так быстро?" – поинтересовался @christian_m502. "Получился какой-то кукурузный пранк", – прокомментировала @tinymakesthings.

Ранее Деруло уже терял зубы ради миллионов просмотров в TikTok и тысяч восторженных комментариев. Так, однажды он неудачно свалился в бассейн, когда планировал спрыгнуть в него, из стойки на руках.

Тогда он тоже выбил передний зуб и ходил к дантисту (поход к врачу видеоблогер задокументировал в Сети), который оперативно все исправил.