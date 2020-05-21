"Чье это лицо?": В Сети обсуждают загадочную фотографию Дженнифер Лопес

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в инстаграме серию фотографий в своем домашнем спортзале, на которых демонстрирует отличную фигуру. Но внимательные пользователи заметили на одном из кадров кое-что зловещее, . Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в инстаграме серию фотографий в своем домашнем спортзале, на которых демонстрирует отличную фигуру. Но внимательные пользователи заметили на одном из кадров кое-что зловещее, сообщает Daily Mail.

На первом снимке, на заднем плане в зеркале отражается загадочный мужчина то ли в защитной маске на лице, то ли ему просто замотали рот, чтобы он не кричал. Его можно как следует рассмотреть, если приблизить фотографию.

© Instagram Дженнифер Лопес Фотография из Instagram Дженнифер Лопес © Instagram Дженнифер Лопес Фотография из Instagram Дженнифер Лопес

Многих напугал незнакомец на фотографии, поэтому пользователи стали спрашивать, кто же скрывается в доме суперзвезды?

"Чье это лицо?" – поинтересовалась @ebrupolatofficial.

"Кто этот связанный парень?" – прокомментировала @harryrai22.

"Напоминает какого-то персонажа из сериала "Сверхъестественное", – считает @sarahpesso.

"Выглядит жутковато", – написал @mini_laken.

"За тобой действительно кто-то наблюдает, причем он явно напуган", – заявила @j.camille1111.

"Почему он кричит?"– уточнила @shineyourlight111.

Некоторые выдвинули фантастическую версию, что Дженнифер Лопес взяла кого-то в заложники (возможно, ребенка или подростка) и не исключили, что здесь замешано что-то паранормальное.

В Daily Mail считают, что в кадр попал тренер исполнительницы, который делал приседания прямо за окном. По крайней мере, это хоть как-то объясняет его необычную позу и напряжение на лице.