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Культура
2020-05-21T07:39
https://ria.ru/20200521/1571743799.html
"Чье это лицо?": В Сети обсуждают загадочную фотографию Дженнифер Лопес
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РИА Новости

"Чье это лицо?": В Сети обсуждают загадочную фотографию Дженнифер Лопес

07:39 21.05.2020
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© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в инстаграме серию фотографий в своем домашнем спортзале, на которых демонстрирует отличную фигуру. Но внимательные пользователи заметили на одном из кадров кое-что зловещее, сообщает Daily Mail.
На первом снимке, на заднем плане в зеркале отражается загадочный мужчина то ли в защитной маске на лице, то ли ему просто замотали рот, чтобы он не кричал. Его можно как следует рассмотреть, если приблизить фотографию.
© Instagram Дженнифер ЛопесФотография из Instagram Дженнифер Лопес
Фотография из Instagram Дженнифер Лопес
© Instagram Дженнифер Лопес
Фотография из Instagram Дженнифер Лопес
Многих напугал незнакомец на фотографии, поэтому пользователи стали спрашивать, кто же скрывается в доме суперзвезды?
"Чье это лицо?" – поинтересовалась @ebrupolatofficial.
"Кто этот связанный парень?" – прокомментировала @harryrai22.
"Напоминает какого-то персонажа из сериала "Сверхъестественное", – считает @sarahpesso.
"Выглядит жутковато", – написал @mini_laken.
"За тобой действительно кто-то наблюдает, причем он явно напуган", – заявила @j.camille1111.
"Почему он кричит?"– уточнила @shineyourlight111.
Некоторые выдвинули фантастическую версию, что Дженнифер Лопес взяла кого-то в заложники (возможно, ребенка или подростка) и не исключили, что здесь замешано что-то паранормальное.
В Daily Mail считают, что в кадр попал тренер исполнительницы, который делал приседания прямо за окном. По крайней мере, это хоть как-то объясняет его необычную позу и напряжение на лице.
Певица никак не прокомментировала эту ситуацию.
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