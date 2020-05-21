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Культура
2020-05-21T06:35
https://ria.ru/20200521/1571741845.html
Стала известна дата выхода продолжения третьего сезона сериала "Грешница"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571740943_0:127:2000:1252_1036x0_80_0_0_cfae9e39f67a8ee14bddbed69c4b4ba2.jpg
РИА Новости

Стала известна дата выхода продолжения третьего сезона сериала "Грешница"

06:35 21.05.2020
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© NetflixКадр из сериала "Грешница"
Кадр из сериала Грешница
© Netflix
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Третий сезон "Грешницы" можно будет увидеть на Netflix, начиная с 19 июня, сообщает NME.
Его премьера на американском телевидении состоялась 6 февраля. У "Грешницы" рекордный рейтинг на сайте-агрегаторе зрительских отзывов и рецензий Rotten Tomatoes – 94 процентов.
В третьем сезоне к своей роли полицейского детектива Билла Пуллмана вернулся Гарри Эмброуз. Гостевым персонажем стал Мэтт Бомер, он сыграл выжившего в автокатастрофе.
К ним присоединились Эдди Мартинес, Крис Мессина, Джессика Хект, Патриса Фитц-Хенли.
Эмброуз расследует автомобильную аварию, в которой водитель умирает, а пассажир остается жив. Американские критики уже дали третьему сезону высокую оценку и похвалили игру Мэтта Бомера.
В основе шоу одноименный роман Петры Хаммесфар.
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