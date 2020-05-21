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2020-05-21T10:42
https://ria.ru/20200521/1571741688.html
Стоматологи на дому оказывают помощь маломобильным калининградцам
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РИА Новости

Стоматологи на дому оказывают помощь маломобильным калининградцам

08:00 21.05.2020 (обновлено: 10:42 21.05.2020)
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрач-стоматолог осматривает пациента
Врач-стоматолог осматривает пациента
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Городская стоматологическая поликлиника (ГСП) в Калининграде оказывает неотложную и экстренную помощь по острой боли маломобильным гражданам на дому. Бригада, состоящая из врача-стоматолога общей практики и медсестры, выезжает на домашние адреса пациентов со всем необходимым оборудованием. Средний возраст калининградцев, которые нуждаются в такой услуге, — 75 лет.
Напомним, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией до 31 мая действует постановление главного санитарного врача Калининградской области о временном запрете на оказание плановой медицинской помощи, в том числе стоматологической, однако профильные поликлиники оказывают неотложную и экстренную помощь в случае острой боли. В сообщении на портале правительства Калининградской области также отмечают, что запись для вызова врача на дом из городской стоматологической поликлиники осуществляется через регистратуру по телефону или при личном обращении родственника или законного представителя такого пациента.

"Оказание неотложной стоматологической помощи на дому — уникальная услуга для маломобильных граждан, тех, кто по разным причинам не может посетить городскую стоматологию лично в силу возраста, наличия инвалидности или временных нарушений здоровья. Помощь оказывается по системе ОМС абсолютно бесплатно. Более 50 человек в месяц у нас получают помощь не выходя из дома", — отметил главврач учреждения Юрий Шлегель.

Глава медучреждения добавил, что медицинскую помощь на дому оказывают оперативно, уже на следующий день после поступления вызова. Исключение составляет неотложная помощь на дому, которая в соответствии с действующим законодательством осуществляется не позднее двух часов с момента вызова специалиста.
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Добавим, что к неотложной стоматологической помощи относятся хирургическая и терапевтическая помощь: лечение корневого канала зуба, обработка корневых каналов (пульпиты, периодонтиты), лечение острых заболеваний десен (пародонтита), удаление зубов и наложение швов после удаления.
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