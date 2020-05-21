В Калифорнии сняли на видео морского льва, гуляющего вдоль шоссе

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В США, в штате Калифорния сняли на видео морского льва, гуляющего вдоль шоссе, В США, в штате Калифорния сняли на видео морского льва, гуляющего вдоль шоссе, сообщает UPI.

Власти и спасатели животных в Калифорнии пришли на помощь морскому льву, который двигался в сторону оживленного шоссе.

Полицейские вызвали специалистов из Центра морских млекопитающих в городе Саусалито, после того, как несколько водителей машин сообщили им о том, что видят возле автомаистрали сивуча.

Один из спасателей, Дейв Захнисер, сказал, что животное, которого они назвали Джиллиган, выглядит здоровым. Вероятно, оно забрело на опасный участок в поиске еды.