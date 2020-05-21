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Туризм
2020-05-21T01:16
https://ria.ru/20200521/1571740146.html
В Калифорнии сняли на видео морского льва, гуляющего вдоль шоссе
https://cdn21.img.ria.ru/images/25126/10/251261064_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_61653827878d096a532fcba0745228d7.jpg
РИА Новости

В Калифорнии сняли на видео морского льва, гуляющего вдоль шоссе

01:16 21.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСивуч в Московском зоопарке
Сивуч в Московском зоопарке
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В США, в штате Калифорния сняли на видео морского льва, гуляющего вдоль шоссе, сообщает UPI.
Власти и спасатели животных в Калифорнии пришли на помощь морскому льву, который двигался в сторону оживленного шоссе.
Полицейские вызвали специалистов из Центра морских млекопитающих в городе Саусалито, после того, как несколько водителей машин сообщили им о том, что видят возле автомаистрали сивуча.
Один из спасателей, Дейв Захнисер, сказал, что животное, которого они назвали Джиллиган, выглядит здоровым. Вероятно, оно забрело на опасный участок в поиске еды.
Морского льва поместили в перевозку и транспортировали к океану.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКалифорнияСША
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