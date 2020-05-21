В Самаре появится первая в России "умная" трасса

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Самаре начался масштабный проект по созданию "умной" дороги, которая рассчитана в том числе и на беспилотные автомобили. В основе работы трассы — нейросеть, которая будет подсказывать водителю дорожную ситуацию. "Умная" дорога предполагает расположение специального волоконно-оптического кабеля, выступающего в роли акустического датчика.

"Проведены работы по прокладке порядка одной тысячи километров оптоволоконных кабелей на дорогах федерального и регионального значения в границах Самарской области", — сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Этот датчик распознает вибрацию от объектов на дороге и передает компьютеру в машине информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия и другие данные с помощью высокоскоростной связи V2X.

Сейчас в тестовом режиме "умная" дорога способна сообщать о пешеходах на нерегулируемых переходах, работах дорожной техники и об опасности в виде открытого люка колодца. На данный момент тестируется один из участков будущей трассы.

"В настоящее время на предмет работы элементов "умной" дороги протестирован участок Московского шоссе от улицы Банной до выезда из города, работы в данном направлении продолжаются", — рассказали в региональном Министерстве транспорта и автомобильных дорог.

В дальнейшем планируется использование этой технологии на трассе от Самары до Сызрани длиной около 200 километров. Также "умная" дорога в будущем станет частью интеллектуальной транспортной системы Самарско-Тольяттинской агломерации.