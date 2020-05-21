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Культура
2020-05-21T14:40
https://ria.ru/20200521/1571733115.html
Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине
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РИА Новости

Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине

02:31 21.05.2020 (обновлено: 14:40 21.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский режиссер Стивен Содерберг на Берлинале - 2018
Американский режиссер Стивен Содерберг на Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Американский режиссер и продюсер Стивен Содерберг рассказал на онлайн-шоу NightCap Live, чем был занят на карантине. Оказалось, что создатель "Заражения", "Эрин Брокович" и других успешных фильмов написал несколько сценариев, сообщает Collider.

"Так много, как сейчас, я не писал с 1985 года. Стоит отметить, что я никогда не считал себя автором. Для меня это было способом попасть в киноиндустрию. Я вырос в пригороде Батон-Руж (штат Луизиана, США), где у меня не было никаких связей. Поэтому мне казалось, что если создам что-то интересное, какой-нибудь продюсер прочитает это и захочет со мной сотрудничать, – объяснил Содерберг. – Когда в Нью-Йорке началась самоизоляция, я снова начал писать, чтобы не сойти с ума от этого всего.

По словам режиссера, за шесть-семь недель нахождения в четырех стенах он закончил три сценария, в том числе придумал историю второй части его психологической драмы "Секс, ложь и видео" (1989 год).
© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989

Энди Макдауэлл в фильме "Секс, ложь и видео"

Кадр из фильма Секс, ложь и видео
1 из 3

Энди Макдауэлл в фильме "Секс, ложь и видео"

© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989
© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989Кадр из фильма "Секс, ложь и видео"
Кадр из фильма Секс, ложь и видео
2 из 3
Кадр из фильма "Секс, ложь и видео"
© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989
© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989

Лора Сан Джакомо в фильме "Секс, ложь и видео"

Кадр из фильма Секс, ложь и видео
3 из 3

Лора Сан Джакомо в фильме "Секс, ложь и видео"

© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989
1 из 3

Энди Макдауэлл в фильме "Секс, ложь и видео"

© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989
2 из 3
Кадр из фильма "Секс, ложь и видео"
© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989
3 из 3

Лора Сан Джакомо в фильме "Секс, ложь и видео"

© Фото : Outlaw Productions/ Virgin 1989

"Один из них я просто переписал, другой – адаптация романа, которым я давно планировал заняться, а третий – оригинальный. Это сиквел фильма "Секс, ложь и видео". Идея о том, как сделать продолжение, некоторое время крутилась у меня в голове, и, кажется, я нашел способ, как лучше всего вернуться. Теперь хочу его снять", – прокомментировал Содерберг.

Он не стал раскрывать подробности сюжета и уточнять, как долго разрабатывал эту идею.
"Секс, ложь и видео" стал прорывом Содерберга в большом кино. Премьера состоялась в 1989 году на фестивале в Каннах. Картина получила главный приз – "Золотую пальмовую ветвь". Позже режиссера номинировали на "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий".
В драме рассказывается о мужчине, который записывает на видео исповеди женщин об их сексуальной жизни. Однажды эту тайну раскрывает жена его близкого друга по колледжу, к которому он приехал погостить.
В фильме снялись: Джеймс Спейдер, Энди Макдауэлл, Питер Галлахер, Лора Сан Джакомо и другие.
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыСтивен СодербергЭнди Макдауэлл
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