Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине

"Так много, как сейчас, я не писал с 1985 года. Стоит отметить, что я никогда не считал себя автором. Для меня это было способом попасть в киноиндустрию. Я вырос в пригороде Батон-Руж (штат Луизиана, США), где у меня не было никаких связей. Поэтому мне казалось, что если создам что-то интересное, какой-нибудь продюсер прочитает это и захочет со мной сотрудничать, – объяснил Содерберг. – Когда в Нью-Йорке началась самоизоляция, я снова начал писать, чтобы не сойти с ума от этого всего.