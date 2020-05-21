"Засудят за измену родине". Лидерам украинского раскола грозят тюрьмой

Президент Украины Петр Порошенко, Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019

© предоставлено пресс-службой Константинопольского патриархата Президент Украины Петр Порошенко, Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Олег Налисник. На Украине начали расследование против основных деятелей церковного раскола: экс-президента Петра Порошенко и лидера "Православной церкви Украины" Епифания Думенко. Причем инициатором процесса выступил один из их бывших соратников, который сейчас пытается вернуть себе власть над украинскими самосвятами. К чему все это может привести — в материале РИА Новости.

"Чудесная компания"

Полтора года назад Петр Порошенко и его сторонники грозили репрессиями канонической Украинской православной церкви. Теперь под ударом оказались они сами. Государственное бюро расследований проводит досудебную проверку бывшего президента по статье 161 Уголовного кодекса — "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

Речь идет, собственно, о создании в 2018 году "Православной церкви Украины". Искусственное формирование этой неканонической структуры из двух других раскольнических организаций было частью предвыборной кампании Порошенко, который шел на второй срок под лозунгом "Армия, язык, вера". Тогда ему удалось объединить две раскольнические группировки — "Украинскую автокефальную православную церковь", возникшую на волне националистических настроений на Украине еще в 1920 году, и "Киевский патриархат", созданный в 1990-е анафематствованным Русской православной церковью Филаретом Денисенко.

Но, как показало время, это не принесло Порошенко политических дивидендов. Он с треском проиграл Владимиру Зеленскому. А как только тот стал президентом, сама ПЦУ затрещала по швам.

Началось все с демарша Денисенко. Он прямо заявил, что его обманули. Ведь экс-президент обещал ему главенство в новой структуре, а Константинопольский патриарх Варфоломей, выдавший ПЦУ томос об автокефалии, — полную независимость. На деле же Филарета отправили на покой, верхушку "незалежной церкви" во главе с Епифанием Думенко взяли под контроль люди из Стамбула. Столкнувшись с таким "воплощением мечты", самозваный "патриарх всея Руси-Украины" Филарет возродил свою прежнюю организацию и отказался покидать фешенебельный офис в центре Киева.

© AFP 2020 / Genya Savilov Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет на пресс-конференции в Киеве © AFP 2020 / Genya Savilov Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет на пресс-конференции в Киеве

Именно там и прошли на днях обыски. Об этом в Facebook сообщила главный юрист Филарета Неонила Ткаченко.

"Порошенко с Епифанием и Нищуком находятся под следствием за разжигание межрелигиозной розни. "Чудесная компания". И эти люди еще претендуют на церковные регалии и статусы?" — иронизировада она.

Характерно, что 91-летний Филарет проходит по делу как свидетель. Украинские СМИ опубликовали информацию, что он же и подал заявление на своего экс-протеже Думенко и экс-союзника Порошенко.

"Борьба на всех фронтах"

Филарет Денисенко неспроста обратился в прокуратуру именно сейчас. В последние месяцы он добивается восстановления юридического статуса "Киевского патриархата" и, соответственно, возвращения его немалой казны. Кроме того, на кону приходы, примкнувшие к ПЦУ.

Отношения между двумя раскольническими структурами накалены до предела. В начале марта, например, дошло до драки: не поделили храм в Одессе.

"Филарет всеми способами продолжает сражаться за свою субъектность. Он развязал борьбу на многих фронтах — как за храмы, так и за юридический статус", — говорит знакомый с ситуацией источник РИА Новости в украинских церковных кругах.

"Отец украинского раскола" настаивает на том, что его структуру ликвидировали в прошлом году с нарушением закона. В конце апреля соответствующее заявление он передал в прокуратуру.

Хотя еще полгода назад казалось, что многомесячная чехарда вокруг "Киевского патриархата" и его финансов закончилась. Об этом тогда, со ссылкой на решения судов разного уровня, объявил Епифаний Думенко. Также он упомянул, что завершилась перерегистрация в ПЦУ всех шести тысяч филаретовских общин. На самом деле сотни приходов как на Украине, так и за ее пределами остались верны Филарету.

"Если Порошенко засудят, то..."

Точит зуб Филарет и на Порошенко. Ведь тот обещал лжепатриарху главенство в ПЦУ, но перед "объединительным собором", состоявшимся 15 декабря 2018 года, убедил Денисенко отказаться от амбиций.

Позже раскольник публично пожалел о том, что поддался уговорам политика. "Мне все говорили, что Порошенко не надо верить. Потому что он говорит неправду. Но… Я ему поверил. Теперь убедился, что верить ему нельзя", — признался Денисенко.

Если нынешнее расследование по заявлению Филарета "о разжигании межрелигиозной розни" оформят в уголовное дело, то оно станет уже 18-м для экс-президента.

"Конечно, не исключено, что все закончится просто процессуальной суетой — нынешняя власть не торопится сажать его по остальным 17 делам, между ними договоренность. Его партия ("Европейская солидарность". — Прим. ред.) голосует в Раде по нужным "Слуге народа" (партия Владимира Зеленского. — Прим. ред.) законопроектам в обмен на неприкосновенность", — объясняет информированный источник РИА Новости.

То же касается и Епифания Думенко, которого в начале прошлого года Порошенко возил с собой на встречи с избирателями. Сейчас его позиции в ПЦУ прочны.

Однако в любой момент политический расклад может измениться. Например, из-за скандала вокруг опубликованных депутатом Рады Андреем Деркачом аудиозаписей 2016 года. На них два человека — как утверждают украинские СМИ, это Порошенко и на тот момент вице-президент США Джо Байден — обсуждают отставку генпрокурора Виктора Шокина. За это второй человек в американском государстве пообещал взятку в один миллиард долларов.

"Если Порошенко засудят как изменника родине, то это скажется на перспективах Филарета победить ПЦУ — он надеется на ее развал. Если Епифания отстранят от управления, все служители ПЦУ вместе с приходами перебегут к Филарету", — отмечает источник агентства в церковных кругах.