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Культура
2020-05-21T08:07
https://ria.ru/20200521/1571442973.html
Кино недели: что смотреть онлайн
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РИА Новости

Кино недели: что смотреть онлайн

08:00 21.05.2020 (обновлено: 08:07 21.05.2020)
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© Пресс-служба iviКадр из фильма "Настоящие боссы"
Кадр из фильма Настоящие боссы
© Пресс-служба ivi
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Хотя киноиндустрия на карантине сбавила обороты, новые фильмы продолжают выходить. Онлайн-платформы показывают даже картины, которые не шли в кинотеатрах. Среди майских премьер — "косметическая одиссея" с Сальмой Хайек, комедия с Лиамом Хемсвортом в роли идеального бойфренда. А еще триллер про опасных родственников с Лили Коллинз и Саймоном Пеггом. О том, что посмотреть, не вставая с дивана, — в материале РИА Новости.

Скандинавские новеллы

Ближайшая новинка — лента-калейдоскоп главного современного шведского режиссера Роя Андерссона "О бесконечности".
Картина состоит из нескольких новелл на разные темы: любовь и предательство, вера и грех. Действие разворачивается в родной стране режиссера, повествование напоминает сказку. Невидимая рассказчица, как Шахерезада, обращает внимание зрителей на повседневные ситуации из жизни обычных людей, помогая находить красоту в обыденности.
Андерссон (получивший "Серебряного льва" 76-го Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру) размышляет об окружающем мире в свойственной ему манере: в медитативном фильме нет сюжета в привычном понимании.
© Пресс-служба iviКадр из фильма "О бесконечности"
Кадр из фильма О бесконечности
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Кадр из фильма "О бесконечности"
© Пресс-служба ivi
© Пресс-служба ivi

Сцена из фильма "О бесконечности"

Кадр из фильма О бесконечности
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Сцена из фильма "О бесконечности"

© Пресс-служба ivi
1 из 2
Кадр из фильма "О бесконечности"
© Пресс-служба ivi
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Сцена из фильма "О бесконечности"

© Пресс-служба ivi
Зато есть место паре влюбленных, которые, как на полотне Шагала, пролетают над уничтоженным войной Кельном. Пауза — и зрители видят, как у женщины в дороге ломается каблук, момент — и мужчина под проливным дождем завязывает шнурки на ботинках дочери. А в финале посетители кафе наблюдают, как за окном падает снег.
"О бесконечности" вышел 15 мая на ivi, Кинопоиск HD, OKKO, iTunes, Google Play.

Темное прошлое Лили Коллинз

Тем, кто любит загадки и детективы, стоит посмотреть "Темное наследие" — премьера должна была пройти на фестивале "Трайбека" в апреле, но по понятным причинам ее отложили. В итоге фильм выходит сразу онлайн, одновременно и в России, и в США.
© "Вольга"Кадр из фильма "Темное наследие"
Кадр из фильма Темное наследие
© "Вольга"
Кадр из фильма "Темное наследие"
Глава богатой и влиятельной семьи внезапно умирает. Его жена Кэтрин (Конни Нильсен) и дочь Лорен (Лили Коллинз) начинают разбираться в оставленном наследстве. И тут выясняется, что для Лорен приготовлено отдельное завещание: некий ключ, открывающий, как часто бывает в таких историях, дверь, за которой ее не ждет ничего хорошего.
Девушка оказывается в подземном складе (или бункере), где живет странный и таинственный Морган (Саймон Пегг). Он пугает героиню многозначительными фразами вроде "когда все закончится, ты поймешь".
© "Вольга"

Лили Коллинз в фильме "Темное наследие"

Кадр из фильма Темное наследие
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Лили Коллинз в фильме "Темное наследие"

© "Вольга"
© "Вольга"

Саймон Пегг в фильме "Темное наследие"

Кадр из фильма Темное наследие
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Саймон Пегг в фильме "Темное наследие"

© "Вольга"
© "Вольга"Кадр из фильма "Темное наследие"
Кадр из фильма Темное наследие
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Кадр из фильма "Темное наследие"
© "Вольга"
© "Вольга"

Сцена из фильма "Темное наследие"

Кадр из фильма Темное наследие
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Сцена из фильма "Темное наследие"

© "Вольга"
© "Вольга"Кадр из фильма "Темное наследие"
Кадр из фильма Темное наследие
5 из 6
Кадр из фильма "Темное наследие"
© "Вольга"
© "Вольга"

Чейз Кроуфорд в фильме "Темное наследие"

Кадр из фильма Темное наследие
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Чейз Кроуфорд в фильме "Темное наследие"

© "Вольга"
1 из 6

Лили Коллинз в фильме "Темное наследие"

© "Вольга"
2 из 6

Саймон Пегг в фильме "Темное наследие"

© "Вольга"
3 из 6
Кадр из фильма "Темное наследие"
© "Вольга"
4 из 6

Сцена из фильма "Темное наследие"

© "Вольга"
5 из 6
Кадр из фильма "Темное наследие"
© "Вольга"
6 из 6

Чейз Кроуфорд в фильме "Темное наследие"

© "Вольга"
Но это не устраивает Лорен, и она начинает собственное расследование. Интриги, страсти и неожиданные повороты сюжета зрителю обеспечены.
Пугаться и разгадывать тайны можно уже с 19 мая, когда "Темное наследие" появился на Okko, ivi, Megogo, КиноПоиск HD.

Жизнь как настоящий ромком

© Пресс-служба iviРебел Уилсон и Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?"
Кадр из фильма Ну разве не романтично?
© Пресс-служба ivi
Ребел Уилсон и Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?"
Ребел Уилсон продолжает смеяться над собой — на этот раз в комедии "Ну разве не романтично?".
Молодая циничная Натали разочаровалась в отношениях. Однажды ее пытаются ограбить в нью-йоркской подземке. Героиня теряет сознание, а когда приходит в себя, то понимает, что проснулась в параллельной идеальной вселенной.
У нее гигантская квартира в престижном районе, гардеробная с огромным количеством дизайнерской обуви, преданный друг, готовый ввязаться ради нее в любую авантюру. И, конечно же, красавец Блейк (Лиам Хемсворт), который ведет себя как самый лучший бойфренд.
Только вот до Натали быстро доходит, что жить в мире без изъянов, где все происходит по канонам романтической комедии с "детским" рейтингом, совсем не так уж классно.
© Пресс-служба ivi

Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?"

Кадр из фильма Ну разве не романтично?
1 из 3

Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?"

© Пресс-служба ivi
© Пресс-служба iviКадр из фильма "Ну разве не романтично?"
Кадр из фильма Ну разве не романтично?
2 из 3
Кадр из фильма "Ну разве не романтично?"
© Пресс-служба ivi
© Пресс-служба ivi

Ребел Уилсон в фильме "Ну разве не романтично?"

Кадр из фильма Ну разве не романтично?
3 из 3

Ребел Уилсон в фильме "Ну разве не романтично?"

© Пресс-служба ivi
1 из 3

Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?"

© Пресс-служба ivi
2 из 3
Кадр из фильма "Ну разве не романтично?"
© Пресс-служба ivi
3 из 3

Ребел Уилсон в фильме "Ну разве не романтично?"

© Пресс-служба ivi
Интересно, что перед съемками авторы отсмотрели около сотни ромкомов и спрятали в своем фильме кучу отсылок к картинам этого жанра. Так что ждите поцелуя под дождем, сцен в джакузи или панорамных окон во всю стену, танцев в парке и так далее.
Проверить, хорошо ли вы знаете ромкомы, можно с 22 мая, "Ну разве не романтично?" выходит на ivi, Okko, KinoPoisk HD.

"Косметическая одиссея" Сальмы Хайек

© Пресс-служба iviСальма Хайек в фильме "Настоящие боссы"
Кадр из фильма
© Пресс-служба ivi
Сальма Хайек в фильме "Настоящие боссы"
Любительница эффектных нарядов Сальма Хайек покажет, как управляться с кистью для мейкапа и клюшкой для гольфа, в фильме "Настоящие боссы".
Две близкие, но очень непохожие подруги Миа (Тиффани Хэддиш) и Мел (Роу Бирн) основали небольшую косметическую фирму, много работали, мечтали, но оказались на грани банкротства. И вдруг им предлагает финансовую помощь богатая и знаменитая Клэр Луна, настоящая акула индустрии красоты (Хайек).
Она поражает не только бизнес-хваткой, но и яркими эксцентричными платьями и необычными офисными аксессуарами.
Впрочем, не все так просто: сначала Луна требует долю в компании девушек, а потом намерена диктовать Миа и Мел, как вести дела. Одно из требований — дружба и бизнес несовместимы.
Теперь владелицы маленькой фирмы должны принять непростое решение, сохранить предприятие и параллельно обхитрить хозяйку бьюти-империи.
Онлайн-премьера "Настоящих боссов" — 28 мая на ivi, KinoPoisk HD.
Актриса Нелли Уварова
12 мая, 08:00Культура
Нелли Уварова: для роли в "Не родись красивой" год ходила в брекетах
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КультураКинопоискiTunesСШАфильмычто посмотретьРой АндерссонЛиам ХемсвортКино и сериалыСальма ХайекСаймон ПеггЛили Коллинз
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