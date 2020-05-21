Кино недели: что смотреть онлайн

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Хотя киноиндустрия на карантине сбавила обороты, новые фильмы продолжают выходить. Онлайн-платформы показывают даже картины, которые не шли в кинотеатрах. Среди майских премьер — "косметическая одиссея" с Сальмой Хайек, комедия с Лиамом Хемсвортом в роли идеального бойфренда. А еще триллер про опасных родственников с Лили Коллинз и Саймоном Пеггом. О том, что посмотреть, не вставая с дивана, — в материале РИА Новости.

Скандинавские новеллы

Ближайшая новинка — лента-калейдоскоп главного современного шведского режиссера Роя Андерссона "О бесконечности".

Картина состоит из нескольких новелл на разные темы: любовь и предательство, вера и грех. Действие разворачивается в родной стране режиссера, повествование напоминает сказку. Невидимая рассказчица, как Шахерезада, обращает внимание зрителей на повседневные ситуации из жизни обычных людей, помогая находить красоту в обыденности.

Андерссон (получивший "Серебряного льва" 76-го Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру) размышляет об окружающем мире в свойственной ему манере: в медитативном фильме нет сюжета в привычном понимании.

© Пресс-служба ivi Кадр из фильма "О бесконечности" 1 из 2 Кадр из фильма "О бесконечности" © Пресс-служба ivi © Пресс-служба ivi Сцена из фильма "О бесконечности" 2 из 2 Сцена из фильма "О бесконечности" © Пресс-служба ivi 1 из 2 Кадр из фильма "О бесконечности" © Пресс-служба ivi 2 из 2 Сцена из фильма "О бесконечности" © Пресс-служба ivi

Зато есть место паре влюбленных, которые, как на полотне Шагала, пролетают над уничтоженным войной Кельном. Пауза — и зрители видят, как у женщины в дороге ломается каблук, момент — и мужчина под проливным дождем завязывает шнурки на ботинках дочери. А в финале посетители кафе наблюдают, как за окном падает снег.

"О бесконечности" вышел 15 мая на ivi, Кинопоиск HD, OKKO, iTunes, Google Play.

Темное прошлое Лили Коллинз

Тем, кто любит загадки и детективы, стоит посмотреть "Темное наследие" — премьера должна была пройти на фестивале "Трайбека" в апреле, но по понятным причинам ее отложили. В итоге фильм выходит сразу онлайн, одновременно и в России, и в США.

© "Вольга" Кадр из фильма "Темное наследие" © "Вольга" Кадр из фильма "Темное наследие"

Глава богатой и влиятельной семьи внезапно умирает. Его жена Кэтрин (Конни Нильсен) и дочь Лорен (Лили Коллинз) начинают разбираться в оставленном наследстве. И тут выясняется, что для Лорен приготовлено отдельное завещание: некий ключ, открывающий, как часто бывает в таких историях, дверь, за которой ее не ждет ничего хорошего.

Девушка оказывается в подземном складе (или бункере), где живет странный и таинственный Морган (Саймон Пегг). Он пугает героиню многозначительными фразами вроде "когда все закончится, ты поймешь".

© "Вольга" Лили Коллинз в фильме "Темное наследие" 1 из 6 Лили Коллинз в фильме "Темное наследие" © "Вольга" © "Вольга" Саймон Пегг в фильме "Темное наследие" 2 из 6 Саймон Пегг в фильме "Темное наследие" © "Вольга" © "Вольга" Кадр из фильма "Темное наследие" 3 из 6 Кадр из фильма "Темное наследие" © "Вольга" © "Вольга" Сцена из фильма "Темное наследие" 4 из 6 Сцена из фильма "Темное наследие" © "Вольга" © "Вольга" Кадр из фильма "Темное наследие" 5 из 6 Кадр из фильма "Темное наследие" © "Вольга" © "Вольга" Чейз Кроуфорд в фильме "Темное наследие" 6 из 6 Чейз Кроуфорд в фильме "Темное наследие" © "Вольга" 1 из 6 Лили Коллинз в фильме "Темное наследие" © "Вольга" 2 из 6 Саймон Пегг в фильме "Темное наследие" © "Вольга" 3 из 6 Кадр из фильма "Темное наследие" © "Вольга" 4 из 6 Сцена из фильма "Темное наследие" © "Вольга" 5 из 6 Кадр из фильма "Темное наследие" © "Вольга" 6 из 6 Чейз Кроуфорд в фильме "Темное наследие" © "Вольга"

Но это не устраивает Лорен, и она начинает собственное расследование. Интриги, страсти и неожиданные повороты сюжета зрителю обеспечены.

Пугаться и разгадывать тайны можно уже с 19 мая, когда "Темное наследие" появился на Okko, ivi, Megogo, КиноПоиск HD.

Жизнь как настоящий ромком

© Пресс-служба ivi Ребел Уилсон и Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?" © Пресс-служба ivi Ребел Уилсон и Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?"

Ребел Уилсон продолжает смеяться над собой — на этот раз в комедии "Ну разве не романтично?".

Молодая циничная Натали разочаровалась в отношениях. Однажды ее пытаются ограбить в нью-йоркской подземке. Героиня теряет сознание, а когда приходит в себя, то понимает, что проснулась в параллельной идеальной вселенной.

У нее гигантская квартира в престижном районе, гардеробная с огромным количеством дизайнерской обуви, преданный друг, готовый ввязаться ради нее в любую авантюру. И, конечно же, красавец Блейк (Лиам Хемсворт), который ведет себя как самый лучший бойфренд.

Только вот до Натали быстро доходит, что жить в мире без изъянов, где все происходит по канонам романтической комедии с "детским" рейтингом, совсем не так уж классно.

© Пресс-служба ivi Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?" 1 из 3 Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?" © Пресс-служба ivi © Пресс-служба ivi Кадр из фильма "Ну разве не романтично?" 2 из 3 Кадр из фильма "Ну разве не романтично?" © Пресс-служба ivi © Пресс-служба ivi Ребел Уилсон в фильме "Ну разве не романтично?" 3 из 3 Ребел Уилсон в фильме "Ну разве не романтично?" © Пресс-служба ivi 1 из 3 Лиам Хемсворт в фильме "Ну разве не романтично?" © Пресс-служба ivi 2 из 3 Кадр из фильма "Ну разве не романтично?" © Пресс-служба ivi 3 из 3 Ребел Уилсон в фильме "Ну разве не романтично?" © Пресс-служба ivi

Интересно, что перед съемками авторы отсмотрели около сотни ромкомов и спрятали в своем фильме кучу отсылок к картинам этого жанра. Так что ждите поцелуя под дождем, сцен в джакузи или панорамных окон во всю стену, танцев в парке и так далее.

Проверить, хорошо ли вы знаете ромкомы, можно с 22 мая, "Ну разве не романтично?" выходит на ivi, Okko, KinoPoisk HD.

"Косметическая одиссея" Сальмы Хайек

© Пресс-служба ivi Сальма Хайек в фильме "Настоящие боссы" © Пресс-служба ivi Сальма Хайек в фильме "Настоящие боссы"

Любительница эффектных нарядов Сальма Хайек покажет, как управляться с кистью для мейкапа и клюшкой для гольфа, в фильме "Настоящие боссы".

Две близкие, но очень непохожие подруги Миа (Тиффани Хэддиш) и Мел (Роу Бирн) основали небольшую косметическую фирму, много работали, мечтали, но оказались на грани банкротства. И вдруг им предлагает финансовую помощь богатая и знаменитая Клэр Луна, настоящая акула индустрии красоты (Хайек).

Она поражает не только бизнес-хваткой, но и яркими эксцентричными платьями и необычными офисными аксессуарами.

Впрочем, не все так просто: сначала Луна требует долю в компании девушек, а потом намерена диктовать Миа и Мел, как вести дела. Одно из требований — дружба и бизнес несовместимы.

Теперь владелицы маленькой фирмы должны принять непростое решение, сохранить предприятие и параллельно обхитрить хозяйку бьюти-империи.