В Москве загрязнение воздуха в мае оказалось минимальным за несколько лет

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в мае в Концентрация загрязняющих веществ в мае в Москве оказалась самой низкой за последние несколько лет, минимальные значения зафиксированы 10 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В 2020 году период майских праздников пришелся на самоизоляцию. Данные автоматических станций свидетельствуют, что по ряду показателей в эти дни значения концентраций в целом оказались минимальными за последние несколько лет. К примеру, вблизи автотрасс содержание в атмосферном воздухе диоксида и оксида азота в период майских праздников 2020 года оказалось минимальным начиная с 2016 года, а концентрации оксида углерода минимальны за последние 10 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по завершении майских праздников возросла деловая активность, что повлекло за собой некоторый рост загрязнения. Тем не менее фиксируемые показатели остаются на уровне, ниже характерных для этого времени года.

"Так, если сравнить первую неделю после майских праздников в 2020 году и аналогичный период в 2019 году, то вблизи автотрасс концентрации оксида азота и диоксида серы соизмеримы с прошлым годом, а содержание в атмосферном воздухе оксида углерода и диоксида азота ниже в 1,1 и 1,2 раза соответственно. А вот в жилых кварталах после майских праздников изменений станции мониторинга пока не фиксируют. Здесь по-прежнему значения концентраций заметно ниже уровней прошлого года: оксида углерода - 1,5 раза, диоксида азота - в 1,3 раза, оксида азота - в 2,2 раза", - говорится в материале.

Уточняется, то в целом за полтора месяца периода самоизоляции вблизи автотрасс концентрации по сравнению с обычными уровнями оказались ниже по оксиду углерода в 1,5 раза, диоксиду азота - в 1,5 раза, оксиду азота - в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 - в 1,5 раза. В жилых кварталах концентрации оксида углерода снизились в 1,4 раза, диоксида азота - в 1,8 раза, диоксида серы - в 2,1 раза, оксида азота - в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 - в 1,6 раза.

"Зафиксированные вблизи автотрасс средние за полтора месяца концентрации сопоставимы с теми показателями, которые отмечались в аналогичный период прошлого года на жилых территориях, а по ряду показателей оказались даже ниже в 1,1-1,7 раза - оксид углерода и диоксид серы. На жилых территориях в среднем за период самоизоляции концентрации основных загрязняющих веществ оказались даже ниже уровней, которые фиксировались в новой Москве в 2019 году: оксида углерода - в 1,5 раза, диоксида серы - в 1,1 раза, диоксида азота - в 1,7 раза", - говорится в сообщении.