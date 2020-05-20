Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T23:58
https://ria.ru/20200520/1571758712.html
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571736970_0:264:2838:1860_1036x0_80_0_0_9f2f53912a3d0845239ba9b01bd18f2f.jpg
РИА Новости

В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

23:57 20.05.2020 (обновлено: 23:58 20.05.2020)
42468
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За последние сутки в мире коронавирусом заразились 106 тысяч человек, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны", — сказал он.
Пассажиры в защитных масках в салоне трамвая во время режима самоизоляции жителей
Вчера, 14:53Распространение нового коронавируса
В РАН рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в Москве
Представитель организации также выразил озабоченность увеличением числа случаев заболевания COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения.

Вторая волна

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее также предупредила, что по странам, столкнувшимся с пандемией, может пройти вторая волна.
"Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел", — сказала она, призвав с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер.
Выход ситуации из-под контроля может привести к увеличению нагрузки на системы здравоохранения и к росту смертности, подчеркнула Вуйнович.
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
18 мая, 17:33Распространение нового коронавируса
Развеян популярный миф о коронавирусе

"Ответ на COVID-19"

Ранее страны-члены ВОЗ единогласно одобрили резолюцию "Ответ на COVID-19", в число соавторов которой вошла Россия. Авторы документа отметили ключевую роль организации в подготовке и координации глобального ответа на пандемию.
Среди приоритетных задач своей работы государства выделили обеспечение равного доступа к медикаментам и технологиям, а также устранение несправедливых барьеров, препятствующих этому.
В российском МИД отметили, что страны-члены ВОЗ продемонстрировали солидарность и готовность к взаимодействию в борьбе с кризисом. В частности, на заседании Москва выступила за деполитизированное сотрудничество государств в общих интересах.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 308,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Анализы на коронавирус
19 мая, 08:54
Врачи оценили эффективность "лекарства Трампа" в борьбе с коронавирусом
7833418
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗМоскваВ мире
Рекомендуем
Раскопки на участке Усть-Кяхта-3 в Республике Бурятия в 1976 году
Корни первых американцев нашли на юге Сибири
Арбуз
Агроном объяснила, какие фрукты покупать рано
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Медики
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Столы для соблюдения социальной дистанции в ресторане в Оушен-Сити, штат Мэриленд
В американском кафе придумали столы для соблюдения дистанции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Операция по удалению злокачественной опухоли
Онколог предсказал резкий рост числа больных раком осенью
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02В Таиланде за сутки выявили три новых случая COVID-19
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
Лента новостейМолния