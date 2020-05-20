В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За последние сутки в мире коронавирусом заразились 106 тысяч человек, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения За последние сутки в мире коронавирусом заразились 106 тысяч человек, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус

"Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны", — сказал он.

Представитель организации также выразил озабоченность увеличением числа случаев заболевания COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения.

Вторая волна

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее также предупредила, что по странам, столкнувшимся с пандемией, может пройти вторая волна.

"Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел", — сказала она, призвав с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер.

Выход ситуации из-под контроля может привести к увеличению нагрузки на системы здравоохранения и к росту смертности, подчеркнула Вуйнович.

"Ответ на COVID-19"

Ранее страны-члены ВОЗ единогласно одобрили резолюцию "Ответ на COVID-19", в число соавторов которой вошла Россия. Авторы документа отметили ключевую роль организации в подготовке и координации глобального ответа на пандемию.

Среди приоритетных задач своей работы государства выделили обеспечение равного доступа к медикаментам и технологиям, а также устранение несправедливых барьеров, препятствующих этому.

В российском МИД отметили, что страны-члены ВОЗ продемонстрировали солидарность и готовность к взаимодействию в борьбе с кризисом. В частности, на заседании Москва выступила за деполитизированное сотрудничество государств в общих интересах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 308,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.