В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За последние сутки в мире коронавирусом заразились 106 тысяч человек, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны", — сказал он.
Представитель организации также выразил озабоченность увеличением числа случаев заболевания COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения.
Вторая волна
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее также предупредила, что по странам, столкнувшимся с пандемией, может пройти вторая волна.
"Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел", — сказала она, призвав с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер.
Выход ситуации из-под контроля может привести к увеличению нагрузки на системы здравоохранения и к росту смертности, подчеркнула Вуйнович.
"Ответ на COVID-19"
Ранее страны-члены ВОЗ единогласно одобрили резолюцию "Ответ на COVID-19", в число соавторов которой вошла Россия. Авторы документа отметили ключевую роль организации в подготовке и координации глобального ответа на пандемию.
Среди приоритетных задач своей работы государства выделили обеспечение равного доступа к медикаментам и технологиям, а также устранение несправедливых барьеров, препятствующих этому.
В российском МИД отметили, что страны-члены ВОЗ продемонстрировали солидарность и готовность к взаимодействию в борьбе с кризисом. В частности, на заседании Москва выступила за деполитизированное сотрудничество государств в общих интересах.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 308,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.