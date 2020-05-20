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2020-05-20T23:48
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Верховный суд США заблокировал передачу демократам документов Мюллера
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РИА Новости

Верховный суд США заблокировал передачу демократам документов Мюллера

23:48 20.05.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Верховный суд США заблокировал передачу профильному комитету палаты представителей материалов большого жюри, на основании которых предъявлял обвинения ряду лиц спецпрокурор Роберт Мюллер, сообщает в среду издание National Post.
Таким образом, суд приостановил выполнение мартовского решения апелляционного суда Вашингтона, который ранее поддержал решение суда низшей инстанции о выдаче документов по требованию подконтрольного демократам комитета.
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Демократы спорят с тем, правильно ли изложил ход расследования Мюллера генпрокурор и глава министерства юстиции Уильям Барр. По заявлению Барра, Мюллер подтвердил обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года (Россия эти обвинения отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" президента Трампа с Россией (наличие такого сговора отрицали как в Кремле, так и в Белом доме).
Мюллер предъявил обвинения ряду бывших сотрудников и приближенных Трампа и добился обвинительных приговоров против ряда из них. Так, бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получил тюремный срок за финансовые и налоговые нарушения, бывший советник Трампа Роджер Стоун — за воспрепятствование правосудию, бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн ждет приговора за дачу ложных показаний.
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Уильям БаррВерховный суд СШАДональд ТрампРоберт МюллерСШАВ мире
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