Верховный суд США заблокировал передачу демократам документов Мюллера

Мюллер предъявил обвинения ряду бывших сотрудников и приближенных Трампа и добился обвинительных приговоров против ряда из них. Так, бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получил тюремный срок за финансовые и налоговые нарушения, бывший советник Трампа Роджер Стоун — за воспрепятствование правосудию, бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн ждет приговора за дачу ложных показаний.