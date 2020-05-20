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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T23:44
https://ria.ru/20200520/1571758583.html
В Чечне число заразившихся коронавирусом медиков выросло почти вдвое
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571736970_0:264:2838:1860_1036x0_80_0_0_9f2f53912a3d0845239ba9b01bd18f2f.jpg
РИА Новости

В Чечне число заразившихся коронавирусом медиков выросло почти вдвое

23:44 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая – РИА Новости. Более 90 медработников в Чечне заразились коронавирусом, после выздоровления они возвращаются к своим обязанностям, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения Чечни Алам Гадаев.
В конце прошлой недели, министр здравоохранения Эльхан Сулейманов заявил журналистам, что в республике более 50 врачей болеют коронавирусом, одна медработница умерла, получив осложнения на фоне беременности.
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"У нас официально подтверждено 92 случая заболевания среди медработников", - сказал Гадаев в прямом эфире телеканала "Грозный".
По его словам, переболевшие врачи после выздоровления возвращаются к работе.
"У нас есть врачи, которые переболели и уже работают", - заметил чиновник.
По его словам, отработав смену в "красной зоне" медработники уходят на 2-х недельный карантин, чтобы исключить заражение родных и близких. Для этого врачам в Грозном выделено общежитие квартирного типа, в котором есть все условия для отдыха и бесплатное питание.
По данным регионального минздрава, в республике зарегистрировано 1005 случаев заражения коронавирусом, из них 620 выздоровели, 11 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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