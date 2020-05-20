В Чечне число заразившихся коронавирусом медиков выросло почти вдвое

Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

ГРОЗНЫЙ, 20 мая – РИА Новости. Более 90 медработников в Более 90 медработников в Чечне заразились коронавирусом , после выздоровления они возвращаются к своим обязанностям, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения Чечни Алам Гадаев.

В конце прошлой недели, министр здравоохранения Эльхан Сулейманов заявил журналистам, что в республике более 50 врачей болеют коронавирусом, одна медработница умерла, получив осложнения на фоне беременности.

"У нас официально подтверждено 92 случая заболевания среди медработников", - сказал Гадаев в прямом эфире телеканала "Грозный"

По его словам, переболевшие врачи после выздоровления возвращаются к работе.

"У нас есть врачи, которые переболели и уже работают", - заметил чиновник.

По его словам, отработав смену в "красной зоне" медработники уходят на 2-х недельный карантин, чтобы исключить заражение родных и близких. Для этого врачам в Грозном выделено общежитие квартирного типа, в котором есть все условия для отдыха и бесплатное питание.

По данным регионального минздрава, в республике зарегистрировано 1005 случаев заражения коронавирусом, из них 620 выздоровели, 11 скончались.