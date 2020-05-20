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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T23:58
https://ria.ru/20200520/1571758526.html
Министр здравоохранения Северной Осетии заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

Министр здравоохранения Северной Осетии заразился коронавирусом

23:38 20.05.2020 (обновлено: 23:58 20.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 20 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В ответ на вопрос агентства, действительно ли министр Гогичаев заразился коронавирусом, в пресс-службе североосетинского Минздрава ответили утвердительно.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Северной Осетии зарегистрированы 2387 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 1164 выздоровели, 22 случая оказались летальными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Северная Осетия - АланияОбщество
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