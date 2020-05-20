Путин наградил британских моряков, участвовавших в Северных конвоях

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Ушакова британских моряков, участвовавших в Северных конвоях во время Второй мировой войны.
"За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить подданных Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дарема Дерека Эдвина Джаспера, Лидбеттера Эдвина, Олдройда Гарри, Ревелла Джона, Робинсона Уильяма Джеффри, Уилера Реджинальда Чарльза, Хогга Атола", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Северные (союзные) конвои 1941‑1945 годов ‑ специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. В соответствии с обязательствами, принятыми на Московской конференции 1941 года, поставками по ленд‑лизу и другими соглашениями, США и Великобритания поставляли в северные порты СССР вооружение, военную технику и другие грузы. Возвращались суда из СССР со стратегическим сырьём и другими материалами.