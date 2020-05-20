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2020-05-20T23:28
https://ria.ru/20200520/1571758379.html
СМИ сообщили о переговорах Богданова со спецпосланником США по Палестине
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РИА Новости

СМИ сообщили о переговорах Богданова со спецпосланником США по Палестине

23:28 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов предложил спецпосланнику США Ави Берковицу провести саммит для возобновления контактов США и Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщает портал Axios.
"Заместитель министра иностранных дел России по делам Ближнего Востока Михаил Богданов во вторник общался со спецпосланником Белого дома Ави Берковицем и официальными лицами в Совете национальной безопасности США. Берковиц не исключил российское предложение, но сказал, что встречу следует провести в рамках плана (Дональда) Трампа, и что палестинцам нужно будет предоставить свою обеспокоенность и предложения по изменениям плана", - сообщил портал со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.
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Во вторник глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе часть палестинских земель. По его словам, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны. Как указал Аббас, переговоры могут пройти при международном участии путем мирной международной конференции согласно международному праву.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
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Россия"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМихаил БогдановПалестинаСШАВ мире
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