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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T23:36
https://ria.ru/20200520/1571758295.html
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571747210_0:0:3105:1748_1036x0_80_0_0_10aa7d947b37276100526d3d803920f6.jpg
РИА Новости

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

23:22 20.05.2020 (обновлено: 23:36 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач проходит в "желтую зону" УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Она предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина.
Реанимационное отделение
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"Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел", — сказала представитель организации.
В ВОЗ понимают, что находиться в режиме карантина нелегко, однако выход ситуации из-под контроля грозил бы ростом смертности, добавила она.
Ранее Вуйнович также отмечала, что Россия приняла весь комплекс мер по сдерживанию пандемии внутри страны и сильной эпидемиологической службе удалось своевременно сделать необходимые шаги.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
Популярные комментарии
Лопайте витамины, занимайтесь спортом. Завязывайте с алкоголем, сигаретами, вредной едой и газировкой. Иммунитет всему голова. Вирусы всегда были и будут, и этот далеко не самый опасный.
20 мая, 23:49
ТАТопор Антивор
5730007
До вакцины придется терпеть.
20 мая, 23:50
Не Совок
9605025
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