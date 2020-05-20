В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

Врач проходит в "желтую зону" УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России . За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала " Россия 24 ".

Она предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина.

"Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел", — сказала представитель организации.

ВОЗ понимают, что находиться в режиме карантина нелегко, однако выход ситуации из-под контроля грозил бы ростом смертности, добавила она.

Ранее Вуйнович также отмечала, что Россия приняла весь комплекс мер по сдерживанию пандемии внутри страны и сильной эпидемиологической службе удалось своевременно сделать необходимые шаги.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.